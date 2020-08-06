Ученые выяснили, что карантин негативно сказался на развитии детей

Исследование позволяет предположить, что карантин крайне негативно повлиял на развитие малышей в возрасте до трех лет.

Опрос более 5 500 родителей показал, что во время вынужденной самоизоляции их малыши стали более расстроенными, агрессивными и навязчивыми. Следовательно, тотальный карантин негативно воздействовал на поведение детей.

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Новое исследование позволяет предположить, что карантин крайне негативно повлиял на развитие малышей в возрасте до трех лет и их поведение. В Великобритании опубликованы результаты опроса свыше 5 500 родителей, которые пожаловались на отсутствие доступа к традиционным детским специалистам, а также к учреждениям по воспитанию малышей. Все нагрузки в этом вопросе легли на пап и мам, а сами дети ещё и были вынуждены постоянно находиться дома, лишившись контактов с ровесниками. Некоторые родители жаловались, что дети стали вести себя более агрессивно, либо чаще плакать, передает medikforum со ссылкой на The Daily Mail.

Наиболее жесткая фаза карантина в Великобритании продолжалась в период с 23 марта по 4 июля. Исследование предполагает, что воздействие пандемии на малышей может быть очень тяжелым и иметь длительные последствия. 34% респондентов посчитали, что отношения их малышей с родителями изменились в период карантина в худшую сторону. 47% сообщили, что их малыши стали более навязчивыми, 26% сослались на большее количество детского плача.

Дети чутко реагируют на изменения в поведениях взрослых. Некоторые мамы и сами плакали, сталкиваясь с эпизодами тревожных расстройств и приступами паники. Наконец, наличие самых маленьких малышей в доме затрудняло удаленную работу их родителей. Малыши не понимали, почему находящиеся рядом папы и мамы игнорируют их, хотя хорошо слышат и видят. Дети устремлялись к родителям, которые пытались хоть на какое-то время сосредоточиться на работе. Этот «игнор» делал малышей более агрессивными и навязчивыми.

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