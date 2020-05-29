Пользователи электронных устройств менее подвержены воздействию канцерогенов в сравнении с курильщиками сигарет - нидерландские ученые

В последние годы на рынке появился ряд инновационных продуктов для курильщиков. Наиболее распространенные – электронные сигареты и системы нагрева табака. Эти изделия являются продуктами пониженного риска и называются «альтернативными» традиционным сигаретам.

Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов (НИЗОС) разработал метод сравнения рисков развития рака легких между сигаретой и системой нагрева табака.

Метод продемонстрировал, что пользователи электронных устройств менее подвержены воздействию канцерогенов в сравнении с курильщиками сигарет.

В последние годы на рынке появился ряд инновационных продуктов для курильщиков. Наиболее распространенные – электронные сигареты и системы нагрева табака. Эти изделия являются продуктами сниженного риска и называются «альтернативными» традиционным сигаретам. Принцип их работы состоит в исключении процесса горения табака. Это позволяет сократить уровень вредных веществ до 95%. Для сравнения, с дымом сигареты, который выделяется в процессе горения, в легкие поступает до 7000 веществ, и минимум 63 из них могут вызывать онкологические заболевания.

Читайте также68% курильщиков готовы отказаться от сигарет в пользу альтернативных никотиносодержащих продуктов – мировое исследование

В недавнем исследовании, проведенном Национальным институтом общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов (НИЗОС), был разработан метод сравнения рисков заболевания раком легких между двумя типами табачных изделий – сигаретами и системами нагрева табака. Авторы оценили восемь канцерогенов, чтобы понять уровень их воздействия на здоровье взрослых курильщиков, которые переходят на системы нагрева табака, по сравнению с теми, кто продолжает курить. Результаты показали, что системы нагрева табака не являются полностью безопасными, однако концентрация канцерогенов в них в 10-25 раз ниже.

Метод был поделен на два этапа. На первом канцерогены оценили по степени, в которой они могут вызывать рак. После показатели умножили на количество веществ, которые вдыхает курильщик с дымом сигареты. На втором этапе проводилось исследование рисков развития заболевания. Для этого были использованы данные ожидаемой продолжительности жизни при курении определенного количества сигарет. Было установлено, что использование бездымных альтернатив может привести к значительному снижению рисков развития рака. Но полностью их исключить можно, лишь отказавшись от курения.

Сравнительная оценка воздействия сигарет и альтернативных продуктов на здоровье курильщиков остается предметом дискуссий. Бездымные альтернативы все чаще демонстрируют сокращение рисков в сравнении с сигаретами, что позволяет делать выводы об улучшении состояния здоровья курильщиков при переходе на такие продукты и отказе от курения сигарет. Подобное решение уже предлагается развитыми странами тем курильщикам, кто не планирует или не может отказаться от привычки самостоятельно.

Использование альтернатив для сокращения курения – часть стратегии Tobacco Harm Reduction, которая заключается в постепенном снижении рисков для здоровья, связанных с вредными привычками. Для этого продукты сниженного риска и информация о них должны быть доступны курильщикам. Однако, это невозможно без грамотного регулирования. Подход, основанный на результатах достоверных исследований, даст курильщикам выбор и улучшит уровень общественного здоровья.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram