Врачи напомнили о важности витамина D для организма.

Витамин D в нашем организме отвечает за работу гормональной системы, иммунитета и хорошую память, влияет на рост клеток и регулирует обмен фосфора и кальция. Многие дети и взрослые сталкиваются с недостатком витамина D, поэтому важно знать, как пополнять его запасы.

Зачем нужен витамин D

Основная роль витамина D связана с регуляцией обмена кальция и фосфора. При недостатке этого витамина возникают ломкость костей и ногтей, ухудшается память, снижается концентрация.

Ещё одна функцию витамина D - регуляция работы иммунной системы. Люди с недостатком этого витамина больше уязвимы к простудным заболеваниям.

При дефиците витамина D ощущается сонливость, упадок сил, вялость, снижение либидо. Недостаток этого микроэлемента часто наблюдается у беременных женщин, вегетарианцев и пожилых людей.

Где содержится витамин D

Основной источник этого полезного витамина - солнечный свет. Он синтезируется в организме под действием лучей солнца. Однако осенью и зимой витамин можно получить с продуктов питания.

Рыба . Больше всего витамина D содержит дикий лосось, однако и другие рыбы могут похвастаться высоким содержанием микроэлемента. С одного рыбного блюда можно получить дневную дозу витамина D. Он также хорошо сохраняется при консервации. Очень много его содержится в сельди, в том числе маринованной.

. Больше всего витамина D содержит дикий лосось, однако и другие рыбы могут похвастаться высоким содержанием микроэлемента. С одного рыбного блюда можно получить дневную дозу витамина D. Он также хорошо сохраняется при консервации. Очень много его содержится в сельди, в том числе маринованной. Рыбий жир. Этот нелюбимый многими продукт известен высокой концентрацией витамина D, а также омега-3 кислот, которые укрепляют сердце и сосуды и улучшают работу мозга.

Грибы . Лесные грибы, под действием солнечных лучей вырабатывают много витамина D. Но купленные в магазине грибы этим похвастаться не могут, поскольку часто выращиваются в теплице.

. Лесные грибы, под действием солнечных лучей вырабатывают много витамина D. Но купленные в магазине грибы этим похвастаться не могут, поскольку часто выращиваются в теплице. Молочные продукты . Найти витамин D также можно в кефире и сметане. В небольшом количестве он также содержится в молоке. Некоторые производители выпускают специальное обогащенное витамином молоко.

. Найти витамин D также можно в кефире и сметане. В небольшом количестве он также содержится в молоке. Некоторые производители выпускают специальное обогащенное витамином молоко. Яйца. Содержание витамина D в яйцах варьируется и зависит от условий, в которых снесла его курица. В солнечные дни яйца более богаты микроэлементом. Однако в целом это хороший источник витамина D.

Читайте другие новости о здоровье:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова