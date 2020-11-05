Витамин D в нашем организме отвечает за работу гормональной системы, иммунитета и хорошую память, влияет на рост клеток и регулирует обмен фосфора и кальция. Многие дети и взрослые сталкиваются с недостатком витамина D, поэтому важно знать, как пополнять его запасы.
Зачем нужен витамин D
Основная роль витамина D связана с регуляцией обмена кальция и фосфора. При недостатке этого витамина возникают ломкость костей и ногтей, ухудшается память, снижается концентрация.
Ещё одна функцию витамина D - регуляция работы иммунной системы. Люди с недостатком этого витамина больше уязвимы к простудным заболеваниям.
При дефиците витамина D ощущается сонливость, упадок сил, вялость, снижение либидо. Недостаток этого микроэлемента часто наблюдается у беременных женщин, вегетарианцев и пожилых людей.
Где содержится витамин D
Основной источник этого полезного витамина - солнечный свет. Он синтезируется в организме под действием лучей солнца. Однако осенью и зимой витамин можно получить с продуктов питания.
- Рыба. Больше всего витамина D содержит дикий лосось, однако и другие рыбы могут похвастаться высоким содержанием микроэлемента. С одного рыбного блюда можно получить дневную дозу витамина D. Он также хорошо сохраняется при консервации. Очень много его содержится в сельди, в том числе маринованной.
- Рыбий жир. Этот нелюбимый многими продукт известен высокой концентрацией витамина D, а также омега-3 кислот, которые укрепляют сердце и сосуды и улучшают работу мозга.
- Грибы. Лесные грибы, под действием солнечных лучей вырабатывают много витамина D. Но купленные в магазине грибы этим похвастаться не могут, поскольку часто выращиваются в теплице.
- Молочные продукты. Найти витамин D также можно в кефире и сметане. В небольшом количестве он также содержится в молоке. Некоторые производители выпускают специальное обогащенное витамином молоко.
- Яйца. Содержание витамина D в яйцах варьируется и зависит от условий, в которых снесла его курица. В солнечные дни яйца более богаты микроэлементом. Однако в целом это хороший источник витамина D.
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