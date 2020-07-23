Медики рассказали, как есть шоколад с пользой для сердца

Ученые доказали пользу умеренного потребления шоколада.

По данным исследования американских медиков, употребление шоколада по крайней мере один раз в неделю связано со сниженным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые обнаружили, что риск ишемической болезни сердца снижается на 8%, если есть шоколад достаточно регулярно, пишет НВ.

«Наше исследование показывает, что шоколад помогает поддерживать здоровье кровеносных сосудов сердца», — сказал автор исследования доктор Чаякрит Криттанавонг из Медицинского колледжа Бейлора в Хьюстоне.

Читайте такжеВрачи развенчали 5 мифов о вреде сладкого

«В прошлом клинические исследования показали, что шоколад полезен как для кровяного давления, так и для слизистой оболочки кровеносных сосудов. Я хотел посмотреть, влияет ли это на кровеносные сосуды, питающие сердце (коронарные артерии), или нет. И если да, то это полезно или вредно?», — добавил он.

Исследователи провели комбинированный анализ исследований последних пяти десятилетий, в которых изучалась связь между потреблением шоколада и заболеванием коронарной артерии (закупорка коронарных артерий). Анализ включал шесть исследований с общим количеством 336 289 участников, которые сообщили о своем потреблении шоколада.

Во время медианного наблюдения в течение почти девяти лет у 14 043 участников развилось заболевание коронарной артерии, а у 4667 — сердечный приступ (когда болезнь коронарной артерии прогрессирует и поток крови к сердцу внезапно блокируется).

По сравнению с потреблением шоколада менее одного раза в неделю, употребление шоколада чаще, чем раз в неделю, привело к снижению риска ишемической болезни сердца на 8%.

Доктор Криттанавонг сказал: «Шоколад содержит полезные для сердца питательные вещества, такие как флавоноиды, метилксантины, полифенолы и стеариновая кислота, которые могут уменьшить воспаление и повысить уровень хорошего холестерина (липопротеинов высокой плотности или холестерина ЛПВП)».

Он отметил, что в исследовании не рассматривалось, является ли какой-либо конкретный тип шоколада более полезным и существует ли идеальный размер порции.

«Шоколад выглядит многообещающим для профилактики ишемической болезни сердца, но необходимы дополнительные исследования, чтобы точно определить, сколько и какого шоколада можно рекомендовать», — сказал он.

Хотя не ясно, какое именно количество шоколада является оптимальным, доктор Криттанавонг предостерегает от переедания.

«Умеренное количество шоколада, по-видимому, защищает коронарные артерии, но, вероятно, большие количества этого не делают. Необходимо учитывать калории, сахар, молоко и жир в коммерчески доступных продуктах, особенно у диабетиков и людей с ожирением», — подчеркнул ученый.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram