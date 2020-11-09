Рядом с кроватью полезно держать порезанный лимон – это помогает сделать сон крепче и не испытывать дискомфорта при пробуждении.

Просыпаться и покидать постель после пробуждения утром в холодное время года становится все сложнее.

Читайте такжеНазваны продукты для похудения, которые можно есть на ночьДля решения проблемы специалисты советуют держать рядом с кроватью лимон, пишет немецкий журнал Freundin.

«Вам трудно встать с постели по утрам, постоянно чувствуете усталость и слабость? Положите половину лимона рядом с кроватью. Цитрус помогает легче начинать день, положительно влияет на качество сна», - советуют его эксперты.

По их словам, аромат лимона стимулирует процессы выработки головным мозгом серотонина, гормона хорошего самочувствия – именно это его свойство способствует улучшению самочувствия при утреннем пробуждении.

«Вечером лимон на прикроватной тумбочке поможет быстрее заснуть. Запах его эфирных масел, усиливающий выработку нейромедиаторов, оказывать успокаивающее, расслабляющее действие», - пояснили специалисты, передает medikforum.

Также, по их словам, вдыхание летучих соединений лимона оказывает антибактериальное действие на носовые пазухи, положительно влияет на иммунную систему, поддерживает дыхательные пути при астме.

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Автор: УНИАН