Названы три плюса умеренного употребления кофе

Кофе усиливает концентрацию, позволяет развеять сонливость и получить заряд энергии. Данный эффект может длиться порядка четырех часов.

Примерно половина взрослых употребляют кофе ежедневно. Это неудивительно, ведь у напитка есть определенные преимущества для здоровья.

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Энергия и концентрация

Кофе усиливает концентрацию и бдительность, позволяет развеять сонливость и получить заряд энергии, пишет medikforum.

Все это благодаря высокому содержанию кофеина. Данный эффект может длиться порядка четырех часов.

Мигрень

При приступах мигрени кровеносные сосуды в голове расширяются и усиливается кровоток. Кофеин может стимулировать вазоконстрикцию – сужение сосудов, что ограничит кровоток и поможет уменьшить боль.

Именно поэтому кофеин используется во многих препаратах от головной боли. Он не только ограничивает кровоток, но и помогает активным веществам быстрее добраться до цели.

Диабет

Исследование, опубликованное в 2006 году в журнале Diabetes Care, обнаружило, что молодые и среднего возраста женщины имели более низкий риск развития диабета 2 типа, если употребляли кофе, вне зависимости от того, присутствовал в нем кофеин или нет.

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