Картофель - один из продуктов из списка максимально полезных и недорогих.

Диетолог из Швеции Кристина Андерссон назвала семь максимально полезных недорогих продуктов. Их перечень возглавил лук.

Читайте такжеНазваны продукты, способные вызвать неприятный запах изо ртаПо словам специалиста из Швеции, нередко можно услышать мнение о том, что здоровое питание – недешевое удовольствие. Однако максимально полезными могут быть доступные и недорогие продукты.

Первым из них является лук. Он является источником множества полезных микроэлементов и антиоксидантов, но людям, имеющим проблемы с желудком, следует употреблять его обработанным.

Изданию Svenska Dagbladet диетолог рассказала, что этот недорогой продукт "имеет бактерицидный эффект и содержит много витаминов и веществ, включая кальций, железо, селен", передает medikforum.

Следом идет капуста. Ее употребление обеспечивает организм микроэлементами, защищающими его от рака. При нарушениях работы органов ЖКТ капуста полезна только приготовленная, не сырая.

Картофель. Еще один продукт из списка максимально полезных и недорогих. Диетолог из Швеции заявила, что картофель нужно есть отварным и в холодном виде – тогда его крахмал благоприятно влияет на уровень сахара в крови.

Бобовые. Очень богатые белком, минералами, пищевыми волокнами, они эффективно помогают нормализовать уровень глюкозы в крови, гормоны аппетита, помогают поддерживать здоровый вес.

Яйца. Продукт максимально полезен организму как источник полноценного белка со всеми необходимыми аминокислотами, к тому же недорогой, заметила эксперт.

Корнеплоды. Морковь, пастернак, свекла содержат много антиоксидантов и витаминов, поддерживающих иммунную систему.

Цельнозерновой овес. Андерссон пояснила, что его вещества бета-глюканы положительно влияют на уровень сахара и холестерина в крови.

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Автор: УНИАН