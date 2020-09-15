66-летний Айгубов совершил пятичасовую пробежку на стадионе.

Пенсионер из Дагестана Багама Айгубов показал, как за одну пробежку можно рекордно скинуть лишний вес.

О его рекорде сообщают российские СМИ.

66-летний Айгубов совершил пятичасовую пробежку на стадионе. Перед стартом он взвесился, его вес составил 88 килограммов.

"Многие спортсмены не могут даже два-три килограмма потерять. А я докажу, что это возможно", - заявил перед забегом мужчина.

Во время забега сначала светило солнце, однако позже начался проливной дождь, который не остановил пенсионера. За пять часов бега спортсмен похудел на 9,3 килограмма. Багаме Айгубову вручили сертификат Книги рекордов России.

Мужчина в прошлом врач-стоматолог, призер многих чемпионатов по разным видам единоборств.

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Автор: УНИАН