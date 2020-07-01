Почти половина случаев COVID-19 может протекать без симптомов - исследование

В обоих случаях около 40% людей с позитивным результатом не имели симптомов. Исследование также показывает, что на вывод вируса из организма уходит от 8 до 14 дней.

Исследование на COVID-19 в итальянской коммуне Во, где было протестировано большинство местных жителей, показывает важность бессимптомных случаев.

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Авторы нового исследования из Университета Падуи и Имперского колледжа Лондона, опубликованного в журнале Nature, предполагают, что бессимптомные или люди со смазанной картиной являются важным звеном в распространении COVID-19. Они также утверждают, что широкое тестирование, изоляция зараженных людей и карантин эффективно остановили вспышку, передает medikforum.

Тестирование показало, что в начале карантина 2,6% жителей имели положительный результат на SARS-CoV-2, в то время как через пару недель только 1,2% получили положительный анализ. В обоих случаях около 40% людей с позитивным результатом не имели симптомов. Исследование также показывает, что на вывод вируса из организма уходит от 8 до 14 дней.

Ни у одного ребенка в возрасте до десяти лет не было положительного результат на COVID-19, несмотря на то, что некоторые из них жили с инфицированными членами семьи.

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