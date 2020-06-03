Почти 3 миллиона людей во всем мире победили COVID-19

В мире в 213 странах диагностировано 6 468 823 случаев заболевания коронавирусом, 2 953 208 пациентов уже выздоровели, 381 593 умерли.

В мире 2 953 208 человек выздоровели после заражения COVID-19, еще более 381 тысяч умерли.

Такие данные обнародовал сайт Worldometers, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

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Больше всего тех, кто поборол болезнь, зарегистрировано в США – 622 тысяч. В Бразилии выздоровели 211 тысяч человек, в России – 186 тысяч, в Германии – 166 тысяч, в Италии – 160 тысяч, в Турции – более 129 тысяч.

В мире в 213 странах диагностировано 6 468 823 случаев заболевания коронавирусом, 2 953 208 пациентов уже выздоровели, 381 593 умерли.

Сейчас США на первом месте в мире по количество диагностированных случаев коронавируса, в стране 1 879 211 пациентов с COVID-19. На втором Бразилия, там 555 129 больных, на третьем - Россия, где 423 741 пациентов с коронавирусом.

Как сообщал ранее УНИАН, заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о том, возможно ли сокрытие данных о смертности в результате заболевания коронавирусом COVID-19.

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