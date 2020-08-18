Названы причины того, почему постоянно хочется есть

Постоянное желание поесть может быть вызвано сразу несколькими причинами.

Если вам постоянно хочется есть, нужно проверить рацион на предмет того, дает ли он организму необходимые питательные вещества, витамины, минералы. Также нарушение аппетита могут провоцировать некоторые привычки и патологии организма.

Читайте такжеУченые объяснили, почему нужно кушать понемногу и частоРасстройства настроения. Американский исследователь, доцент психологии в Университете Вандербильта Дэвид Шлундт, утверждает, что аномальное повышение аппетита может быть признаком серьезного депрессивного расстройства. Страдающие им люди в обстоятельствах стресса не способны контролировать потребление пищи и едят, не в силах наесться.

Недостаток сна. Согласно исследованию ученых из Университета Лафборо (Англия), люди, которые регулярно недосыпают, имеют более высокий индекс массы тела (ИМТ), чем те, кто не спит рекомендованные шесть-восемь часов в сутки. По словам специалистов, лишение сна влияет на гормоны, в том числе лептин и грелин, которые регулируют и нормализуют механизмы аппетита. Лептин, высвобождаемый из жировых клеток, посылает в мозг сигналы, подавляющие чувство голода. Грелин, выделяемый желудком, стимулирует чувство голода. Недостаток сна может снизить выброс лептина и повысить выработку грелина – этот перекос обусловливает нарушение аппетита.

Пропуск завтрака. Прием пищи утром вскоре после пробуждения помогает сбалансировать уровень сахара и гормонов в крови, что дает организму жизненную силу и умственную концентрацию на предстоящий день. Пропуск завтрака, в свою очередь, может поспособствовать нарушению баланса, и последствием этого станет аномальное чувство голода, из-за которого будет постоянно хотеться есть, пишет medikforum.

Стрессовое питание. Это распространенный механизм, посредством которого наш органом преодолевает стресс, – в момент переживаний он повышает аппетит к сладким и калорийным продуктам. У людей, которым не хватает силы воли и внутренних психологических ресурсов, помогающих справляться с напряжением, может развиться эмоциональное переедание, при котором окончательно теряется контроль над количеством пищи, поглощаемой при волнении.

Недостаток белка и жира. Британский эксперт по вопросам ожирения Джули Бернар констатирует: недостаток нужного количества белка и здоровых жиров в рационе питания может стать причиной постоянно ощущаемого голода, даже если человек суммарно потребляет за день очень большое количество калорий. Именно эти компоненты ответственны за чувство насыщения.

Дефицит клетчатки. Еще одна причина частых приступов «зверского» аппетита. Клетчатка медленно расщепляется в желудочно-кишечном тракте, что содействует более стабильному уровню сахара в крови. Его всплески, в свою очередь, обостряют чувство голода.

Слишком много углеводов. Такие продукты, как белый хлеб и макароны, вызывают прилив энергии, который быстро сжигается из-за ответного синтеза инсулина, помогающего регулировать уровень сахара в крови. Вскоре после этого вы снова почувствуете голод, и так – по кругу.

Повышенный уровень сахара в крови. Он способствует развитию инсулинорезистентности, ослабляющей контроль над аппетитом. Если вскоре после употребления пищи вновь сильно хочется есть, и такие эпизоды регулярно повторяются, – это может быть признаком предиабета или сахарного диабета.

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Автор: УНИАН