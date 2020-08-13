Перекусы перед телевизором опасны для здоровья - ученые

Перекус одновременно с занятием, отвлекающим внимание от еды, приводит к перееданию.

По данным нового исследования Университета Сассекса, Великобритания, перекус одновременно с занятием, отвлекающим внимание от еды, приводит к перееданию, так как организму сложнее заметить чувство сытости.

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Команда протестировала 120 участников, давая им напитки и задания, которые требовали как мало, так и много внимания. Свои результаты они представили в журнале Appetite, передает medikforum.

120 участников употребляли напиток с низкой (75 ккал) или высокой калорийностью (272 ккал и более густая текстура). Одновременно выполнялась задача, требующая разное количество внимания.

Участники, которым было предложено задание с низкой нагрузкой на внимание, чувствовали себя более сытыми и ели на 45% меньше чипсов, предложенных им впоследствии. Однако участники, которым была поставлена более серьезная задача, не могли так же хорошо почувствовать сытость и съедали больше чипсов.

Исследователи пришли к выводу, что способность человека замечать чувство сытости зависит от того, сколько доступного внимания «осталось» в мозге. К подобным задачам, требующим внимания, относится просмотр телевизора или серфинг в телефоне.

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