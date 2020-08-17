Пластик в океане помогает распространять смертельные болезни - ученые

Некоторые смертельно опасные болезни таким образом проникают в пищевую цепь, предупреждают ученые.

Исследование показало, что плавающие в морях и океанах тысячи тонн пластика распространяют смертельно опасные болезни.

Читайте такжеВОЗ не рассматривает микропластик в питьевой воде как угрозу для здоровьяОни попадают в морских животных и рыб, откуда проникают в пищевую цепочку.

Пластиковый мусор в океане может заражать рыб и прочих живых организмов, которые человек употребляет в пищу, вроде креветок и устриц. Некоторые смертельно опасные болезни таким образом проникают в пищевую цепь, предупреждают ученые. Речь идет, прежде всего, о частицах микропластика, чей диаметр менее 5 мм. Они образуются после расщепления более крупных продуктов из пластика, а также текстильных волокон, сигаретных фильтров или даже косметики и предметов гигиены, сообщает medikforum со ссылкой на The Daily Mail.

Частицы микропластика попадают в воду, где они используются как транспортный механизм путешествий на длительные дистанции человеческими и животными патогенами вроде бактерий. На частицах пластика опасные бактерии могут переноситься от одного континента к другому. Даже эти ультра-тонкие пластиковые частицы уже побуждают к формированию биопленки - сообщества микробов, покрывающих поверхности тех или иных пластиковых частиц.

Различные виды моллюсков вроде устриц имеют систему фильтрации употребляемой пищи, которая делает их очень уязвимыми перед поглощением зараженных частиц пластика. Эта передача патогенов от пластика к представителям морской фауны может уничтожить всю популяцию моллюсков в некоторых регионах либо послужить инструментом заражения людей, которые любят употреблять морепродукты.

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