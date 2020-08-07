Плацебо эффективно, даже когда люди знают, что принимают его - исследование

Чтобы протестировать плацебо, исследователи показали двум отдельным группам людей серию эмоциональных образов в двух экспериментах.

Хорошо задокументировано, что люди часто чувствуют себя лучше после лечения без активных ингредиентов просто потому, что верят, что это реально - эффект плацебо. Команда исследователей из Университета штата Мичиган, Мичиганского университета и Дартмутского колледжа первой продемонстрировала, что плацебо снижает маркеры эмоционального дистресса в мозгу, даже когда люди знают, что принимают их.

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«Подумайте только: что, если бы кто-то принимал сахарную пилюлю без побочных эффектов дважды в день после просмотра короткого убедительного видео о силе плацебо и в результате испытывал снижение стресса?» - сказал Дарвин Геварра, научный сотрудник МГУ и ведущий автор исследования. - «Эти результаты увеличивают такую возможность».

Новые результаты, опубликованные в последнем выпуске журнала Nature Communications, проверяли, насколько эффективны не вводящие в заблуждение плацебо, передает medikforum.

Эксперимент с двумя видами плацебо

Чтобы протестировать плацебо, исследователи показали двум отдельным группам людей серию эмоциональных образов в двух экспериментах. Члены группы плацебо читали об эффектах плацебо, и им было предложено вдохнуть назальный спрей с солевым раствором. Им сказали, что назальный спрей - это плацебо, которое не содержит активных ингредиентов, но поможет уменьшить их негативные чувства, если они так считают. Члены контрольной группы сравнения также вдыхали тот же аэрозоль солевого раствора, но им сказали, что спрей улучшил четкость физиологических показаний, которые записывали исследователи.

Первый эксперимент показал, что не вводящие в заблуждение плацебо уменьшали эмоциональный стресс участников, о котором они сообщали сами. Важно отметить, что второе исследование показало, что не вводящие в заблуждение плацебо снижали электрическую активность мозга, отражая, насколько сильно человек испытывает страдания в связи с эмоциональными событиями, и снижение эмоциональной активности мозга произошло всего за пару секунд.

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