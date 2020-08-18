Ученые назвали еще одно полезное свойство пива

Производные ячменя, из которого варят пиво, способны предотвращать развитие остеопороза.

Ученые Берлинского университета установили, что такой популярный алкогольный напиток как пиво способен снижать ломкость костей.

Читайте такжеНазваны причины того, почему постоянно хочется естьКак пишет newsyou.info, полезные свойства напитку придает ячмень, из которого его варят.

Дело в том, что производные ячменя могут предотвращать развитие остеопороза, который приводит к ломкости костей, поражает опорно-двигательный аппарат и разрушает зубную эмаль. Еще в составе ячменя обнаружили коллаген, способный восстанавливать пораженные участки костей и суставов.

Другие свойства пива

В пиве содержится большое количество калия, что может помочь в борьбе с гипертонической болезнью.

Также в его составе имеются экстрактивные вещества, которые обладают бактерицидным, успокаивающим и снотворным свойством.

Более того, по количеству содержания полезных веществ (калий, магний, железо, медь, цинк, фосфор) стакан пива не уступает стакану апельсинового сока.

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Автор: Катерина Шварц