цей матеріал доступний українською

Ученые назвали еще одно полезное свойство пива

17:52, 18 августа 2020
Зарубежные новости
59 0
Установлено новое полезное свойство пива / REUTERS

Читайте такжеНазваны причины того, почему постоянно хочется естьКак пишет newsyou.info, полезные свойства напитку придает ячмень, из которого его варят.

Дело в том, что производные ячменя могут предотвращать развитие остеопороза, который приводит к ломкости костей, поражает опорно-двигательный аппарат и разрушает зубную эмаль. Еще в составе ячменя обнаружили коллаген, способный восстанавливать пораженные участки костей и суставов.

Другие свойства пива

В пиве содержится большое количество калия, что может помочь в борьбе с гипертонической болезнью.

Также в его составе имеются экстрактивные вещества, которые обладают бактерицидным, успокаивающим и снотворным свойством.

Более того, по количеству содержания полезных веществ (калий, магний, железо, медь, цинк, фосфор) стакан пива не уступает стакану апельсинового сока.

Новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter