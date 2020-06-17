Пиво поможет защититься от старческого слабоумия - ученые

Доказано, что этот напиток полезен для мозга, он может улучшать концентрацию и ускорять мыслительные процессы. Употребление горького хмеля также снижает уровень стресса и повышает настроение.

Употребление пива повышает концентрацию и снижает риск развития старческого слабоумия.

Читайте такжеНазвана серьезная опасность алкоголя

К такому выводу пришли японские ученые. Доказано, что этот напиток полезен для мозга, он может улучшать концентрацию и ускорять мыслительные процессы. Употребление горького хмеля также снижает уровень стресса и повышает настроение. Для достижения этого эффекта совсем необязательно пить непосредственно пиво, можно обойтись и экстрактом из хмеля. Принимавшие его добровольцы демонстрировали более крепкую память и способность лучше разгадывать интеллектуальные паззлы, передает medikforum со ссылкой на The Standard.

Как полагают исследователи из Японии, содержащаяся в горьком хмеля кислота, известная как MHBA, может использоваться для борьбы с деменцией. Они обнаружили заметные улучшения в когнитивном функционале участников эксперимента через 12 недель после начала приема пищевых добавок с хмелем. Исследования проводились силами ученых Juntendo University, в нем приняли участие 100 здоровых людей в возрасте от 45 до 69 лет, у которых началось выборочное снижение когнитивной деятельности, то есть ухудшение памяти.

Для чистоты эксперимента часть добровольцев получала экстракт хмеля, а часть точно такой же на вид плацебо. Все они проходили через серию интеллектуальных тестов, которые позволяли оценивать уровень мышления и памяти. Также у добровольцев брались анализы крови и слюны для определения воздействия гормонов и химикатов, связанных с когнитивным функционалом и стрессом.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram