Национальные пищевые традиции влияют на смертность от COVID-19 / фото УНИАН

Опираясь на данные Университета Джона Хопкинса исследователи из клиники берлинского Университета имени Гумбольдта выяснили, что среди стран Европы наиболее низкий уровень летальности зафиксирован в Германии, Австрии, Чехии, Польше, Словакии и Финляндии, пишут "Известия".

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Там значение не превышает 4%. При этом у Бельгии, Франции, Италии и Великобритании наиболее высокие показатели смертности – от 10%.

Ученые считают, что некоторые продукты, употребляемые людьми в этих странах, могут влиять на уровень смертности от COVID-19.

"Продукты с сильным антиоксидантным действием или активностью против АСЕ2, такие, как сырая или квашеная капуста, в основном потребляют в европейских странах с низким уровнем смертности, в Корее и на Тайване, и их можно рассматривать как группу с низким уровнем смертности", – предположили авторы исследования.

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Автор: УНИАН