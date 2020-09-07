Продукты с сильным антиоксидантным действием или активностью против АСЕ2 в основном потребляют в европейских странах с низким уровнем смертности.

Ученые из Германии предположили, что национальные особенности питания влияют на смертность от коронавирусной инфекции.

Опираясь на данные Университета Джона Хопкинса исследователи из клиники берлинского Университета имени Гумбольдта выяснили, что среди стран Европы наиболее низкий уровень летальности зафиксирован в Германии, Австрии, Чехии, Польше, Словакии и Финляндии, пишут "Известия".

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Там значение не превышает 4%. При этом у Бельгии, Франции, Италии и Великобритании наиболее высокие показатели смертности – от 10%.

Ученые считают, что некоторые продукты, употребляемые людьми в этих странах, могут влиять на уровень смертности от COVID-19.

"Продукты с сильным антиоксидантным действием или активностью против АСЕ2, такие, как сырая или квашеная капуста, в основном потребляют в европейских странах с низким уровнем смертности, в Корее и на Тайване, и их можно рассматривать как группу с низким уровнем смертности", – предположили авторы исследования.

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Автор: УНИАН