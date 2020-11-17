Среди продуктов для мозга значится кофе. Употребление умеренного количества кофе или чая с кофеином помогает мозгу сохранять концентрацию и бдительность.

Суперпродукты полезны для общего здоровья человека, но некоторые лучше поддерживают здоровье мозга, чем другие. Стоит знать о том, какие именно продукты могут помочь сохранить остроту умственных способностей, даже когда человек стареет.

Читайте такжеНазваны пять лучших продуктов для нервной системыПоддерживать мозг в отличной форме можно, добавляя в ежедневный рацион такие суперпродукты:

Жирная рыба

Жирная рыба, такая как лосось, скумбрия и тунец, полна жирных кислот омега-3. Это здоровые ненасыщенные жиры, которые обычно приветствуются за их защитное действие от сердечных заболеваний.

Темный шоколад

Не все виды шоколада плохи. Некоторые из них, например темный шоколад, невероятно полезны для мозга, во многом благодаря большому количеству флавоноидов в какао. Флавоноиды - это группа органических соединений, содержащихся во многих растительных продуктах, передает medikforum.

Орехи и семена

Для веганов и вегетарианцев орехи и семена - идеальные заменители жирной рыбы, богатые омега-3. В дополнение к высокому содержанию омега-3 орехи и семена также содержат большое количество витамина Е, микроэлемента, обладающего антиоксидантными свойствами.

В мозге витамин E защищает клетки от окислительного стресса и воспаления. Исследования также показывают, что витамин E может снизить риск возрастного снижения когнитивных функций.

Кофе

Употребление умеренного количества кофе или чая с кофеином помогает мозгу сохранять концентрацию и бдительность. Кофеин делает это, блокируя аденозин, вещество в мозге, которое вызывает сонливость.

Яйца

Яйца, особенно яичные желтки, богаты витаминами и минералами, которые играют важную роль в поддержании здоровья мозга. Например, считается, что фолиевая кислота защищает от депрессии и умственной усталости. Между тем, витамин К связан с лучшей памятью.

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Автор: УНИАН