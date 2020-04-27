Ученые расширили список симптомов коронавируса

Все эти признаки могут проявляться в течение 2-14 дней после заражения.

Количество симптомов коронавируса может быть значительно больше, чем сообщалось ранее.

К такому выводу пришли американские ученые, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний США, пишет Главком.

Так, список дополнили озноб, дрожь с ознобом, боль в мышцах, боль в горле и потеря вкуса или обоняния.

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Ранее санитарный регулятор описывал лишь три общие симптомы COVID-19: высокая температура, кашель и затрудненное дыхание.

Все эти признаки могут проявляться в течение 2-14 дней после заражения.

Центр рекомендовал обращаться за помощью к врачу в четырех случаях: в случае затрудненного дыхания, чувство боли или давления в груди, растерянности, которой раньше не наблюдалось, синюшного цвета лица или губ.

Ранее глава отдела гериатрии и геронтологии Университета Эмори Камил Воган заявил, что люди пожилого возраста больные COVID-19 демонстрируют «нетипичные» симптомы.

По словам Воган, среди симптомов COVID-19 обычно выделяют три основных: это лихорадка, кашель и одышка, однако люди старшего поколения - возрастная группа, которая наиболее подвержена риску тяжелых осложнений или смерти от коронавируса - могут не иметь ни одного из этих симптомов.

«Пожилые люди на ранней стадии заболевания могут спать больше обычного или потерять аппетит. Они могут казаться «чрезвычайно апатичными», терять ориентацию в пространстве, испытывать головокружение и падать. Иногда они просто перестают говорить», - привела пример врач.

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