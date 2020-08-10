В США впервые провели операцию по пересадке лица

Операция длилась 20 часов, в ней были задействованы 45 врачей.

В Бостоне, штат Массачусетс, впервые провели пациентке операцию по вторичной пересадке лица.

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Associated press.

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Кармен Бландин Тарлтон из Нью-Гэмпшира, лицо которой было изуродовано в результате нападения ее бывшего мужа, стала первой американкой и только вторым человеком в мире, перенесшим подобную процедуру.

Трансплантация от анонимного донора была проведена в больнице Brigham and Women’s, под руководством доктора Богдана Помахака. Операция длилась 20 часов. Команда из 45 врачей удалила поврежденный трансплантат, подготовила чувствительные нервы и кровеносные сосуды в области шеи для хирургического вмешательства, затем было пересажено лицо. В ближайшие месяцы Тарлтон сможет восстановить сенсорную и моторную функцию своего лица.

"Если вы посмотрите на большинство операций по пересадке органов, вы увидите, что срок их годности ограничен", - сказал пластический хирург клиники Кливленда Брайан Гастман, который провел женщине две последние операции по пересадке лица.

Шесть лет назад Тарлтон уже делали пересадку лица, однако в прошлом году у нее началось отторжение: появлялись рубцы и черные пятна, стеснение и боль из-за оттока крови от ее лица, веки сжались, губы начали терять форму, из-за чего было трудно есть. Она не могла выходить из дому и возобновила прием сильнодействующих обезболивающих.

В отличие от ее первого трансплантата, на этот раз донор имел более подходящую ткань. Из-за ее предыдущих травм перед первой трансплантацией 98% доноров оказались несовместимыми.

Ожидается, что 52-летняя бывшая медсестра вернется к своему обычному образу жизни.

В 2007 году Тарлтон получила ожоги более чем на 80% своего тела и ослепла, когда ее бывший муж, Герберт Роджерс, избил ее бейсбольной битой и облил ее тело щелочью. Он думал, что она встречается с другим мужчиной. В 2009 году Роджерс пошел на сделку со следствием и признал себя виновным в нанесении увечий Тарлтон в обмен на тюремное заключение сроком не менее 30 лет. Он умер в тюрьме в 2017 году.

Более 40 пациентов во всем мире прошли трансплантацию лица, в том числе 16 в США. До Тарлтон ни один из американских пациентов не потерял донорское лицо.

Ранее, как сообщал УНИАН, медики во Вьетнаме провели первую в мире операцию по трансплантации руки с кистью от живого донора.

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