Британские врачи впервые в истории пенис вырастили на руке

45-летний мужчина потерял половой член в результате заражения крови. Впервые в истории медицины врачи вырастили ему новый пенис на руке, но он может остаться там на годы.

Житель Великобритании Мартин Макдоналд потерял половой член из-за заражения крови. Болезнь вызвала омертвение тканей пениса, и врачам пришлось его ампутировать, чтобы не допустить перехода инфекции на оставшиеся зоны тела.

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В государственной больнице ему провели операцию стоимостью в 50 тыс. фунтов, в ходе которой новый придаток был присоединен к руке. До этого мужчина несколько лет находился в глубокой депрессии, он не встречался ни с кем, редко выходил из дома и постоянно пил. И вот врачи подарили ему надежду, пишет medikforum со ссылкой на The Daily Mail.

Они взяли запас кожи с руки и скатали его подобно роллу, чтобы создать основу для нового пещеристого тела пениса. Далее врачи сконструировали мочеиспускательный канал в коже, поставив туда две трубки. Более того, за счет специального ручного насоса новый пенис может накачиваться до состояния эрекции, чтобы Мартин продолжал заниматься сексом. Всю эту конструкцию прикрепили к руке... на два года. Потом ее обещали пересадить в пах.

Но 4 года спустя Мартин все еще носит пенис на своей руке. Он уже придумал ему имя Джимми, иногда разговаривает с половым членом о тех временах, когда тот все-таки "переедет" в новое место. Некоторые люди замечают эту физиологическую особенность Мартина, но у мужчины теперь более веселое настроение, он все еще верит в удачу.

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