Пекинский коронавирус гораздо более заразен, чем Уханьский - ученые

В столице КНР ранее сообщили об очень высоком риске распространения коронавирусной инфекции.

Коронавирус, выявленный на одном из крупнейших оптовых рынков Пекина Синьфади, может оказаться более заразный, чем обнаруженный ранее на рынке морепродуктов в Ухане.

Об этом заявил профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю, сообщает Globaltimes.

"В процессе эволюции инфективность вируса может усиливаться, а может ослабевать. Но я считаю, что обнаруженный на рынке "Синьфади" коронавирус SARS-CoV-2 более заразный, чем тот, что был на рынке "Хуанань" в Ухане", - заявил ученый.

Читайте такжеГлавный медик Львова объяснил причину резкого прироста числа случаев COVID-19

Ранее в Пекине выявили локальный случай заражения коронавирусом. В ходе проверки источник коронавирусной инфекции был найден на доске, используемой для разделки импортированного лосося на рынке Синьфади.

На следующий день COVID-19 был обнаружен у двух работников в Китайском центре исследования мясной продукции.

Сообщается, что в районе Фэнтай, где расположен рынок, ввели режим военного времени, чтобы не дать ситуации выйти из-под контроля.

Как сообщал ранее УНИАН, вспышка коронавируса была зафиксирована на рынке 13 июня. Оптовый рынок «Синьфади» является крупнейшим в столице. После обнаружения вируса приостановили работу других оптовых рынков Пекина, отменили занятия в школах и спортивные соревнования. Заражение на рынке стало первыми для столицы после двухмесячного перерыва.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram