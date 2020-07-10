"Мир находится на начальном этапе": главный инфекционист США прогнозирует усиление пандемии

По его словам, мир находится пока в начале глобальной пандемии, которая, очень вероятно, усилится, прежде чем ослабеет.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что мир находится на начальном этапе пандемии коронавируса. По его мнению, высока вероятность того, что распространение COVID-19 усилится.

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«Мы видим крупные вспышки в Бразилии, ЮАР и сейчас в Азии, поэтому мы пока в начале глобальной пандемии, которая, очень вероятно, усилится, прежде чем ослабеет», - сказал господин Фаучи в интервью Corriere Della Sera, передает kommersant.

Также главный инфекционист сказал, что США пока не прошли первую волну распространения заболевания, поэтому говорить о второй — преждевременно. «Я твержу и твержу, почему все говорят о второй волне? Мы пока что по колено в первой волне. Мы так из нее и не выбрались», - сказал Фаучи в эфире радио SiriusXM.

Как сообщал УНИАН, жертвами COVID-19 в мире стали более 550 тыс. человек. Лидером по количеству больных остаются США – 3 114 746 случаев.

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