"Мир находится на начальном этапе": главный инфекционист США прогнозирует усиление пандемии
Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что мир находится на начальном этапе пандемии коронавируса. По его мнению, высока вероятность того, что распространение COVID-19 усилится.
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«Мы видим крупные вспышки в Бразилии, ЮАР и сейчас в Азии, поэтому мы пока в начале глобальной пандемии, которая, очень вероятно, усилится, прежде чем ослабеет», - сказал господин Фаучи в интервью Corriere Della Sera, передает kommersant.
Также главный инфекционист сказал, что США пока не прошли первую волну распространения заболевания, поэтому говорить о второй — преждевременно. «Я твержу и твержу, почему все говорят о второй волне? Мы пока что по колено в первой волне. Мы так из нее и не выбрались», - сказал Фаучи в эфире радио SiriusXM.
Как сообщал УНИАН, жертвами COVID-19 в мире стали более 550 тыс. человек. Лидером по количеству больных остаются США – 3 114 746 случаев.
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