Продолжительность жизни во всем мире увеличилась, но COVID-19 угрожает достигнутому прогрессу - ВОЗ

Пандемия показала, что все страны безотлагательно должны инвестировать в свои системы здравоохранения и первичную медицину, поскольку это лучшая защита против вспышек болезней наподобие COVID-19.

Люди во всем мире стали жить дольше, но коронавирусная болезнь COVID-19 угрожает достигнутому прогрессу.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус, передает Радио Свобода.

«Хорошие новости заключаются в том, что люди во всем мире живут более долгую и более здоровую жизнь. Плохие - в том, что темпы прогресса слишком медленные для достижения Целей устойчивого развития, и скоро будут сброшены с пути из-за COVID-19», - сказал он.

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По его словам, пандемия показала, что все страны должны немедленно инвестировать в свои системы здравоохранения и первичную медицину, поскольку это лучшая защита против вспышек болезней вроде COVID-19.

Как говорится в пресс-релизе, которым располагает Радио Свобода, ВОЗ отмечает, что ожидаемая продолжительность жизни и ожидаемая продолжительность здоровой жизни возросли, но неравномерно.

Наибольшие успехи зафиксированы в странах с низким уровнем доходов, где ожидаемая продолжительность жизни возросла на 21%, или 11 лет, в период с 2000 до 2016 года. В то же время в странах с высоким уровнем доходов ожидаемая продолжительность жизни возросла на 4%, или на три года.

Согласно отчету, по состоянию на 2016 год, средняя ожидаемая продолжительность жизни во всем мире составляет 72 года. При этом женщины в среднем должны жить 74,2 года, а мужчины - 69,8.

Среди драйверов прогресса в странах с низким уровнем доходов - улучшение доступа к сервисам для предотвращения и лечения ВИЧ, малярии, туберкулеза, а также ряда тропических болезней вроде дракункулеза. Кроме того, была улучшена медицинская защита матерей и детей, что привело к снижению детской смертности в период с 2000-го по 2018 год.

В то же время в ряде стран прогресс остановился: в последние годы темпы иммунизации недостаточно высокие, есть опасения регресса в борьбе с малярией. Кроме того, наблюдается сокращение услуг внутри систем здравоохранения или вне их для предотвращения или лечения неинфекционных болезней вроде рака, диабета, болезней сердца и легких.

В 2016 году 71% смертей во всем мире происходили из-за неинфекционных болезней. В частности, 15 миллионов преждевременных смертей (85%) произошли в странах с низким и средним уровнем дохода.

Еще одна угроза: неспособность многих людей платить за медицинские услуги. По оценкам ВОЗ, в 2020 году примерно 1 миллиард людей потратит не менее 10% бюджета своих домохозяйств на поддержание здоровья. Большинство этих людей живут в странах с низким уровнем дохода.

В своем отчете ВОЗ также отмечает, что в 2017 году более половины населения в мире (55%) имело недостаточный доступ к санитарным услугам, еще более четверти (29%) не имели безопасного доступа к питьевой воде.

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