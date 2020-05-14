Пандемия коронавируса вызовет распространение психических расстройств - в ООН бьют тревогу

Организация призывает создать службы экстренной психологической помощи для пострадавших от пандемии.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш призывает правительства стран, гражданское общество и руководителей медицинских ведомств срочно обратить внимание на потребности ментального здоровья человечества.

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Чиновник говорит, что пандемия коронавируса обостряет психологические страдания людей, передает ТСН. "После десятилетий недооценки и недофинансирования сервисов психического здоровья, пандемия COVID-19 наносит семьям и обществам дополнительный стресс", - отметил Гутерреш в видеообращении.

"Скорбь от потери любимых людей, шок от потери работы, изоляции и ограничений передвижения, усложняет семейную динамику и создает неуверенность и даже страх в своем будущем", - подчеркивает генсек ООН.

По словам главы ООН, наиболее уязвимые слои – это медики, пожилые люди, подростки, молодежь, а также люди со склонностью к проблемам с ментальным здоровьем, а также те, кто оказался в конфликтных и кризисных ситуациях.

В ООН предрекают "длительное повышение количества и сложности случаев ментальных расстройств" и предупреждают, если не будут приняты меры, "это приведет к огромному кризису ментального здоровья и физического здоровья".

В организации призвали к созданию по всему миру сервисов быстрой психической и психологической поддержки как в течение пандемии, так и после нее, чтобы поддержать общество во время восстановления после коронавирусной эпидемии.

Как сообщал УНИАН, Всемирная организация здравоохранения предупреждает об опасности преждевременного выхода из карантина, введенного для борьбы с пандемией COVID-19. В организации считают, что слишком быстрое снятие ограничений может привести к "заколдованному кругу" катастроф в сферах экономики и здравоохранения.