Во Франции впервые ребенок заразился коронавирусом в утробе матери

Врачи говорят, что опасный вирус стал причиной появления воспаления мозга у ребенка через несколько дней после рождения.

Во Франции врачи сообщили, что зафиксировали первый доказанный случай передачи COVID-19 от беременной женщины к ее ребенку еще до родов.

За считанные дни после рождения у мальчика развинулось воспаление в мозге. Это произошло из-за того, что вирус прошел через плаценту и закрепился, когда ребенок был в утробе матери, - пишет The Guardian. К счастью, малыш выздоровел.

Исследование случая, опубликованое в журнале Nature Communications, описывает несколько случаев, в ходе которых, согласно подозрениям медиков, состоялась передача COVID-19 от матери к ребенку. До этого времени ни в одном из них нельзя было исключить возможность, что заражение произошло во время или вскоре после родов.

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"К сожалению, в новом случае сомнений относительно передачи вируса нет", - сказал директор отдела педиатрии и критической помощи новорожденным в больнице имени Ануана Беклера в Париже Даниэль Де Люка.

"Клиники должны знать, что такое может произойти. Конечно, это не распространенное явление. Но это может произойти. Поэтому в клинической работе это надо учитывать", - добавил он.

23-летняя мать попала в больницу 24 марта с температурой и сильным кашлем после контакта с коронавирусом на третьем триместре. Вскоре после ее госпитализации тесты показали, что она действительно заражена COVID-19. Через три дня после подтверждения диагноза, наблюдения за ребенком обнаружили тревожные признаки. После этого врачи решили провести срочное кесарево сечение под общей анестезией. Младенца сразу же изолировали в отделении критической помощи новорожденным и провели интубацию. Поскольку ребенок был под влиянием общей анестезии.

Анализ крови и жидкостей из легких малыша обнаружили COVID-19. При этом, других вирусных, бактериальных или грибковых заражений не было. Более детальные тесты выявили, что вирус попал вместе с кровью матери в плаценту, где он размножился и вызвал воспаление, а также заразил ребенка.

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"Причина, почему этого не удавалось обнаружить раньше, заключается в том, что нужно очень много образцов. Нужен анализ крови матери, анализ крови ребенка, а также пуповинной крови, плаценты, амниотической жидкости. Очень трудно собрать все эти образцы в разгар пандемии", - пояснил Де Люка.

Самый высокий уровень коронавируса врачи обнаружили в плаценте, богатой на такие же рецепторы, которые можно найти в легких. Инфекция цепляется к ним, чтобы проникать в человеческие клетки.

После рождения мальчик казался вполне здоровым. Но на третий день он стал раздражительным и начал плохо кушать. У него появились мышечные спазмы, из-за которых его голова, шея и спина выгибались назад.

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Такие симптомы наблюдаются при менингите. МРТ показала признаки глиоза - побочного эфекта неврологического повреждения, который может привести к рубцеванию мозга. На момент, когда родился мальчик, не было никаких рекомендаций, как лечить COVID-19 у младенцев. Врачи рассматривали возможность применения препарата remdesivir. Но ребенок начал постепенно выздоравливать без помощи и специальных медикаментов. Де Люка сказал, что дальнейшие МРТ были "почти нормальными".

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