Newsweek: В Южной Корее объяснили, почему у выздоровевших пациентов снова находят коронавирус

У некоторых людей, которые переболели COVID-19, повторное тестирование иногда опять обнаруживает вирус, но эксперты объясняют, что это не означает повторное заболевание.

Эксперты в Южной Корее пытаются разобраться с растущим количеством случаев, когда у бывших пациентов после повторного теста снова находят коронавирус. Хотя они уже давно выздоровели.

Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний в Южной Кореи (KCDC), всего в стране зафиксировано 292 таких случая. Хотя раньше все эти люди выздоровели от COVID-19. И результаты их тестов были отрицательными, - пишет Newsweek.

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Однако, в KCDC считают, что это не обязательно указывает на повторное заражение. Глава ведомства О Мюн Дон объяснил, что тест, скорее всего, обнаруживает "мертвые" или неактивные частицы коронавируса в клетках пациентов.

"Фрагменты РНК могут оставаться в клетке, хотя сам вирус уже деактивирован", - сказал О Мюн Дон.

"Скорее всего, те, чьи повторные тесты были положительные, подхватили эти РНК вируса, который уже был деактивирован", - добавил он, заметив, что COVID-19 не способен стать "хронической инфекцией".

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Вместе с тем, тревоги относительно повторного заражения распространялись в Южной Корее на протяжении апреля через постоянный рост количества выздоровевших людей, тесты которых вновь указывали на коронавирус. Менее чем две недели назад в KCDC сообщали о 163 таких пациентах. Сейчас в Южной Корее повторно коронавирус находили в более чем 2% бывших пациентов.