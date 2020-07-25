Пандемия коронавируса: в ЕС призвали носить маски во всех видах транспорта

Также пассажиров в ЕС просят покупать электронные билеты.

В условиях пандемии нового коронавируса COVID-19 во время поездок в любом виде общественного транспорта в Евросоюзе, когда невозможно держать дистанцию, рекомендуется носить маски.

Соответствующее решение было принято Советом ЕС, передает ТСН со ссылкой на dpa.

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Рекомендация касается автобусов, поездов, самолетов, аэропортов и железнодорожных станций. Также, по возможности, рекомендуется пользоваться электронными билетами и проводить контроль в электронном виде.

Все виды транспорта должны регулярно проветривать и убирать. Во время проверок на границах контакты должны быть как можно более ограниченными, а транспорт, который курсирует через кордоны, должны дезинфицировать чаще.

Ранее из-за распространения инфекции более жесткие правила относительно ношения защитных масок ввели в Австрии и Англии. Во Франции появление без маски в магазинах или общественных помещениях будет караться штрафом в 135 евро.

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