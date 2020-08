Scientific American: Ученые объяснили, правда ли иммунитет к COVID-19 быстро исчезает

Более важным вопросом остается то, насколько долго человеческий организм будет способен защищаться от коронавируса.

Коронавирус провоцирует сильную иммунную реакцию у большинства людей. Но недавно несколько исследований наблюдали сокращение количества антител у людей, выздоровевших от COVID-19. Причем это происходило в считанные месяцы после инфекции.

Это открытие дало толчок для различных предположений, что иммунитет к вирусу продлится не долго. А значит все надежды на спасение через разработку вакцины могли оказаться напрасными. Но, как пишет Scientific American, многие ученые говорят, что такие страхи преувеличены.

18 июня в журнале Nature Medicine было опубликовано исследование, проведенное с привлечением небольшой группы пациентов в Китае. Оно показало, что у людей, у которых COVID-19 прошел с симптомами или без них, уровень антител во время выздоровления падал. А у 40% пациентов без симптомов их вообще было невозможно обнаружить. Результаты другого исследования, проведенного в Англии, которое было опубликовано в сети в середине июня, тоже выявило значительное падение количества антител через несколько месяцев после заражения.

Кроме того, у людей, у которых COVID-19 прошел в мягкой форме, антител было значительно меньше. А недавно еще одно исследование, результаты которого были опубликованы 21 июля в журнале New England Journal of Medicine, выявило "быстрый упадок" антител у людей, переболевших COVID-19 в мягкой форме.

Все эти результаты могут казаться одинаково мрачными. Но несколько экспертов объяснили Scientific American, что сокращение антител не было таким страшным, как его сначала описывали. А некоторое уменьшение их количества вполне нормально и ожидаемо. К тому же антитела - лишь один из кусочков пазла иммунитета. Доказательства, собранные в ходе исследования других вирусов, а также SARS-CoV-2 в теле животных, дают причины для оптимизма. Издание пишет, что такая оценка ситуации, конечно, успокаивает разработчиков вакцин в то время, когда некоторые из них перешли к широкомасштабным клиническим испытаниям. Однако, только длительные исследования с привлечением людей, заразившихся новым коронавирусом, покажет, дают ли антитела защиту надолго.

Человеческая иммунная система состоит из двух частей: врожденной и приобретенной. Первая из них отвечает за общую реакцию на вторжение патогена за считанные часы после заражения. А приобретенная иммунная система "устраивает" целенаправленную атаку против конкретного возбудителя болезни.

И развитие этой атаки может длиться неделями и месяцами. Приобретенная иммунная система состоит из трех составляющих: антител, B-клеток и T-клеток. Вместе они обнаруживают и отражают проникновение патогена, а также могут хранить память о нем на случай заражения в прошлом. Вакцинация действует похожим образом, создавая фальшивую "память" об атаке инфекции.

Некоторые антитела называют "нейтрализующими". Они могут цепляться к конкретным частям патогена и деактивировать его. Ученые предполагают, что присутствие этих антител в теле пациента, переболевшего COVID-19, может быть ключевым сигналом об иммунитете.

Последние исследования о сокращении количества антител в организме тех, кто выздоровел, стали причиной появления страшных заголовков, которые провозглашали, что любой иммунитет к COVID-19 может быть краткосрочным.

В исследовании, опубликованном в The New England Journal of Medicine, профессор медицины и председатель кафедры инфекционных заболеваний Медицинской школы Дэвида Геффена в Калифорнийском университете Отто Янг ​​вместе с коллегами оценили уровень антител в организмах 34 пациентов. Большинство из них переболели COVID-19 в мягкой форме.

"Мы увидели, что количество антител против вируса сокращалось очень резко, примерно на половину за каждые 36 дней", - сказал Янг.

Он добавил несколько оговорок: ученые не знают, защищают ли антитела от заражения SARS-CoV-2, хотя это вполне возможно предположить. Также они не знают наверняка, насколько сильную защиту дают эти антитела. К тому же, Янг предостерег: уверенности в том, что был проведен подсчет нужного типа антител тоже нет. Вместе с тем, он сказал, что "сокращение происходит удивительно быстро".

Другие ученые не считают, что это сокращение так уж страшно. Вместо этого они указали, что темп вполне соответствует предполагаемому и такому, который наблюдался при изучении других вирусов. Комментируя исследование, опубликованное в The New England Journal of Medicine, профессор микробиологии Флориан Краммер из Медицинской школы Икана в Маунт-Синай, Нью-Йорк, заметил: "Я не увидел быстрого упадка в этом случае". Используя анализ собственной разработки, ученый вместе с коллегой Аней Вейнберг провел исследование, которое выявило умеренное сокращение количества антител. А в некоторых случаях у людей становилось даже больше таких защитных клеток, хотя сначала их было меньше.

"Если честно, то это и не должно удивлять. Ведь вы больше не больны", - прокомментировала Вейнберг сокращение количества антител.

Как только человек побеждает инфекцию, можно вполне закономерно ожидать, что уровень защитных клеток будет меньше. При повторном заражении. B-клетки могут повысить снова их количество, - пояснила Вейнберг. Или пониженного, базового уровня и так хватит, чтобы защитить тело от болезни.

"Чего мы не хотели бы увидеть, то это полного исчезновения антител. По правде, это было бы очень неожиданно", - сказала Вейнберг. Но факт сокращения количества защитных клеток, по ее словам, вполне нормальный. Вирусный иммунолог Заниа Стаматаки соглашается с ней.

"Данные о сокращении антител - это не что-то страшное. Мы наблюдаем незначительное падение, что вполне ожидаемо. Не думаю, что здесь происходит действительно быстрый упадок, как люди говорят", - сказала она.

Вместе с тем, Стаматаки и другие ученые предостерегают, что пока не известно, как любой уровень антител может защитить от повторного заражения коронавируса.

"Тот факт, что мы фиксируем антитела в теле пациентов, зараженных коронавирусом, не означает, что они защищены. Это означает, что они могут распознать вирус. А их иммунная система может правильно отреагировать в будущем", - пояснила она.

Исследователи до сих пор не знают, какой уровень антител какого типа действительно будет способен остановить повторное заражение через 6-7 месяцев после первого случая.

"Но скоро мы это узнаем", - сказала она.

