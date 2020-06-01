Ученые заметили изменения в крови тяжело больных на COVID-19 пациентов
Кровь некоторых пациентов, зараженных коронавирусом, становится более густой, чем должна. Это заметили авторы небольшого исследования, которые считают, что это может объяснить появление кровяных сгустков у людей, больных COVID-19.
Как пишет Newsweek, исследователи из Университета Эмори в Атланте обнаружили связь между коронавирусом и синдромом гипервискозности. В общем, синдром может возникать по целому ряду причин, включая повышение концентрации компонентов кровяной плазмы, таких как красные и белые кровяные тельца, тромбоциты или белки. Или же он может появиться из-за неправильной формы красных кровяных телец.
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Сообщение об образовании кровяных сгустков у больных COVID-19 становятся все более распространенными". Они порой касаются даже тех людей, которые получают специальные лекарства, чтобы не допустить появление таких сгустков. Авторы исследования заметили эту закономерность среди пациентов в своем университете. Поэтому решили проверить, почему это происходит.
В исследовании принимали участие 15 тяжело больных на COVID-19 пациентов из отделения интенсивной терапии Университета Эмори. Всем им давали лекарства, которые предотвращали появление кровяных сгустков. Но вискозность плазмы их крови все равно была на 95% выше нормы. У четырех пациентов появились осложнения, связанные с формированием сгустков. В частности, у них наблюдалась легочная эмболия, ограниченное кровоснабжение в конечностях и свертываемости крови из-за проблем с почками. Исследователи обнаружили также заметную зависимость между вискозностью плазмы и уровнем серьезности заболеваемости пациентов.
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Ученые говорят, что у тяжело больных пациентов был значительно повышен уровень фибриногена. Это белок, который содержится в плазме крови. Это повторяет предыдущие сообщения о повышении этого вещества у больных COVID-19. Ученые отмечают, что необходимо продолжить исследования, чтобы выявить, какие именно компоненты крови могут вызвать гипервискозность у зараженных коронавирусом.
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