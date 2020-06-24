Пандемия коронавируса продлится до весны 2021 года - китайский эпидемиолог

Он отметил, что второй масштабной волны заболеваемости быть не должно.

Пандемия коронавируса не отступит до конца текущего года, а будет продолжаться до весны следующего года.

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Такое мнение высказал китайский эпидемиолог Чжун Наньшань, передает medikforum. Он отметил, что второй масштабной волны заболеваемости быть не должно.

"Эпидемия не исчезнет зимой-весной, будет продолжаться, возможно, будет рост заражений зимой этого года - весной следующего года. Но я не считаю, что будет такая, как первая волна, масштабная вторая волна во всем мире", - утверждает медик.

По мнению Наньшаня, рост заболеваемости можно остановить, если власти будут вовремя принимать жесткие, но необходимые меры для борьбы с распространением COVID-19.

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