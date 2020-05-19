Bloomberg: Ученые выяснили, заразны ли пациенты, у которых снова нашли коронавирус после выздоровления

Как оказалось, тесты не способны отличить мертвые частички вируса от активных.

Исследователи нашли доказательства, которые подтверждают, что пациенты, тесты на коронавирус которых снова были положительными после полного выздоровления, на самом деле не способны передавать инфекцию. Кроме того, у них могут быть антитела, которые не позволяют им снова заболеть.

Об этом пишет Bloomberg, добавляя, что ученые из Центра контроля и профилактики заболеваний Южной Кореи изучали случаи 285 людей, которые пережили COVID-19 и полностью выздоровели. Но потом у них снова нашли коронавирус. Пациенты с так называемыми "повторно положительными" тестами оказались не способными распространять опасную инфекцию. А образцы коронавируса, которые у них взяли, не удалось искусственно размножить. Это говорит о том, что выздоровевшие люди на самом деле были носителями незаразных или мертвых частиц вируса.

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Эти выводы стали позитивным сигналом для регионов, которые ищут способ безопасно снять карантин на фоне того, как все больше пациентов выздоравливают. Доказательства из Южной Кореи указывают на то, что выздоровевшие от COVID-19 не будут распространять коронавирус после ослабления социального дистанцирования. Результаты исследования означают, что чиновники в сфере здравоохранения в стране не будут считать зараженными людей после того, как они выздоровели.

В прошлом месяце ученые выяснили, что ПЦР-тесты не способны отличить РНК активного коронавируса от того, который содержится в мертвых частицах. Таким образом, положительный тест может стать причиной неправильного вывода о повторном заражении человека или его способности распространять инфекцию.