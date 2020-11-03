В страны с 5 млн и более подтвержденными случаями заражений коронавирусом вошли США, Индия и Бразилия.

По состоянию на утро вторника, 3 ноября, в мире коронавирусом заразились уже более 46,8 млн человек.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

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Всего в мире COVID-19 инфицировано 46 871 264 человека, из них выздоровел 31 359 254. Количество умерших возросло до 1 206 187.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (9 291 245), Индия (8 267 623), Бразилия (5 554 206), Россия (1 642 665), а также Франция (1 460 745), Испания (1 240 697), Аргентина (1 183 131), Колумбия (1 083 321) и Великобритания (1 057 021).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (231 551), Бразилии (160 253), Индии (123 097) и Мексике (92 100).

Напомним, по последним данным Минздрава, в Украине зарегистрировано 411 093 человека инфицированных COVID-19, за последние сутки обнаружили 8 899 человек инфицированных. В результате болезни всего в стране умерли 7 532 человека, выздоровели 168 868.

Коронавирус в мире: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко