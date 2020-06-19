Bloomberg: Коронавирус побеждает, нам придется жить с ним в 2021 году

Большинство экспертов не верят в появление вакцины до следующего года и советуют пересмотреть ожидания и поведение.

Вирус побеждает. Это вполне очевидно после более чем полгода пандемии, которая меняла свою форму и убила 450 тысяч людей по всему миру. Она закрепляется и подрывает темп жизни от Уханя до Сан-Паулу.

Несмотря на то, что перспективные и достаточно быстрые проекты по разработке вакцины продолжаются в Китае, Европе и США, только самые большие оптимисты могут рассчитывать, что эффективные инъекции будут готовы для глобальной продажы уже в этом году. Если все произойдет так, как ожидает большинство экспертов, и эффективная вакцина не появится в течение значительной части 2021 года, нам придется сосуществовать с коронавирусом еще год или даже дольше без "серебряной пули", - пишет Bloomberg.

Эта следующая фаза кризиса будет требовать перезагрузки ожиданий, большего осознания и изменения в поведении, о чем говорят профессионалы в сфере здравоохранения. По их мнению, успех не будет определяться возвратом к жизни в том виде, какой она была в 2019 году. Целью, скорее, будет выиграть время, а также сохранить силу и политическую гибкость для ограничения деструктивных возможностей в ходе расширения пандемии, пока не появятся медицинские инструменты для эффективного лечения и иммунизации.

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"Люди устали. Они ошибочно считают, что все обойдется", - сказал инфекционист и профессор медицины в Дьюкском университете Кэмерон Волф.

"Нам нужно найти способ жить с этим", - добавил он.

Ситуация осложнена еще и тем, что восприятие угрозы различается в разных районах, не говоря уже о странах. Многое зависит от тяжести местных вспышек и эффективности тестирования, отслеживания контактов, социального дистанцирования, медицинских систем и лишения политической окраски системы медицинского предупреждения. Лидеры, такие как президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон президент Бразилии Жаир Болсонару столкнулись с тем, что их поддержка серьезного обвалилась из-за уровней заражения и смертей от COVID-19 в их странах. Во многих местах сообщения сверху конфликтовали с советами экспертов или глушили полезные инструкции от правительственных профильных ведомств. Это спровоцировало замешательство и недоверие, а также поощрило людей рассматривать информацию о здравоохранении через партийную призму.

Но не все новости мрачные. В первом полугодии правительства по всему миру пошли на чрезвычайные меры, заставив бизнес остановиться, людей - оставаться дома и не собираться в толпы. Все это помогло замедлить заражение, спасти жизни и дало лидерам время запастись медицинским оборудованием и всем необходимым. Однако, прогресс произошел ценой экономического сокращения. Безработица выросла, а триллионы долларов пришлось выплатить для фискальной и монетарной стимуляции. Правительства вряд ли пойдут на очередной полноценный карантин, разве что случится катастрофа.

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Bloomberg пишет, что способность сосуществовать с коронавирусом SARS-CoV-2 будет все больше зависеть от того, как люди оценивают риски и принимают собственные решения.

"Ни одна активность не будет происходить без риска заражения коронавирусом", - сказал старший исследователь Центра Джона Хопкинса в Балтиморе Амеш Адалджа.

"Речь идет о том, на какой риск люди будут готовы пойти", - добавил он.

Проблема в том, что коронавирус действует незаметно. Страны, такие как Китай и Южная Корея, которые смогли подавить локальные вспышки, теперь столкнулись с вторыми волнами. Пекин на этой неделе закрыл школы и ограничил международные авиарейсы после того, как новая вспышка распространилась на соседние провинции. В Германии, которой удалось избежать такого количества смертей, как в других крупных странах Европы, новые кластеры заражения появились на бойне и в берлинской многоэтажке.

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В США пандемия охватила штаты так называемого "солнечного пояса", такие как Флорида, Техас и Аризона, после тяжело добытой победы над коронавирусом в Нью-Йорке. В Латинской Америке, которой везло в начале, пандемия теперь становится разгромной. Бразилия с плотно населенными городами и сельскими регионами без надлежащих медицинских услуг становится новым эпицентром. Рост случаев заражения в Китае и США свидетельствуют, что происходит, когда регионы начинают отменять ограничения, - говорит исполнительный директор альянса по вакцинации Gavi Сет Беркли.

"Нигде это не закончилось. Нам нужна определенное смирение в том, как мы собираемся разобраться с проблемой. Вполне очевидно, что если мы просто откроем все ворота и попробуем полностью вернуться к норме, то коронавирус продолжит распространяться", - сказал он.

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