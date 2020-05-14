Bloomberg: Вакцина от коронавируса может появиться не раньше конца 2021 года

Фармакологическая индустрия изменила свои настроения и прогнозы относительно появления препарата, который бы мог остановить пандемию COVID-19.

Исполнительный директор компании Novartis AG Вас Нарасимхан сказал, что вакцина COVID-19 может стать доступной только во втором полугодии 2021 года. Это его утверждение созвучно с консенсусом в фармакологической индустрии.

"Лучшим способом разобраться с пандемией, скорее всего, будет вакцина от COVID-19", - цитирует слова Нарасімхана Bloomberg.

"Но на это понадобится больше времени. Думаю, пройдет от полутора до двух лет", - добавил он.

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Издание напоминает, что некоторые разработчики вакцин прогнозируют, что в ограниченных количествах профилактический препарат от коронавируса появится уже в этом году. Но директора фармакологических компаний в основном занимают более осторожную позицию. Исследователи, которые работают над вакциной в Оксфордском университете, утверждают, что тестирование их продукта будет полностью завершено к осени.

Президент США Дональд Трамп недавно объявил специальную операцию Warp Speed, в рамках которой нужно изготовить 300 миллионов доз для иммунизации до конца этого года.

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Миллиардер Билл Гейтс, фонд которого сосредоточился на борьбе с COVID-19, сказал, что рассчитывает на появление вакцины в течение периода от 9 месяцев до двух лет.

Нарасимхан сказал, что сейчас около 90 вакцин-кандидатов находятся на этапе разработки или проходят клинические испытания. Его же компания Novartis этим не занимается.