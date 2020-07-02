Коронавирус способен вызвать психоз и воспаление в мозге

Врачи заметили, что COVID-19 влияет на мозг некоторых пациентов.

Коронавирус может стать причиной появления осложнений, связанных с работой мозга. В частности, новое исследование связывает опасную инфекцию с инсультом и психозом. Выявление такой связи вызывает беспокойство о возможном тяжелое влияние болезни на некоторых пациентов.

Как пишет The Guardian, исследование небольшое и основывается на наблюдениях врачей. Поэтому его данные не могут дать полную картинку о распространенности таких осложнений COVID-19. Однако, медицинские эксперты считают, что выводы указывают на необходимость изучить, как влияет болезнь на мозг, а также какое лечение следует назначать в таких случаях.

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"Становится все больше сообщений о связи COVID-19 и возможных неврологических или психиатрических осложнений. Но к этому времени они обычно касались наблюдений, которые ограничивались 10 пациентами или меньше", - сказал автор нового исследования из Университета Ливерпуля Бенедикт Майкл.

"Мы же провели первое общенациональное исследование о неврологических осложнениях, связанных с COVID-19. Однако, важно заметить, что оно сосредоточено на довольно тяжелых случаях заболевания, которые требовали госпитализации", - добавил он.

Исследование было проведено в больницах Великобритании во время острой фазы пандемии в апреле. Майкл и его коллеги попросили врачей передать клинические детали о пациентов с коронавирусом, которые страдали от ряда неврологических и психиатрических расстройств, потенциально вызванных болезнью. Среди 125 случаев, данные о которых были достаточно подробными, наиболее распространенным осложнением оказался инсульт. Его зафиксировали у 77 пациентов. Среди них у 57 пациентов инсульт был вызван закупоркой сосудов мозга, а в 9 он начался через кровоизлияние. Еще у одного пациента инсульт был связан с воспалением кровеносных сосудов в мозге. Ранее врачи замечали, что COVID-19 может вызвать воспаление и закупорку сосудов в легких и других частях тела.

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Также исследователи обнаружили, что еще в 39 пациентов наблюдались признаки замешательства или изменения в поведении из-за измененного психологического состояния. Среди них у 7 обнаружили воспаление мозга или энцефалит. У остальных из этой группы диагностировали различные психиатрические отклонения включительно с психозом. Все эти диагнозы были новыми. Но исследователи не исключают, что коронавирус вызвал обострение старых нарушений, которые не были своевременно выявлены.

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