Пандемия коронавируса: что происходит в Европе

В Британии за сутки от COVID-19 умерли 215 человек. В этой стране было выявлено еще более 2,4 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом.

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии за последние сутки зафиксировано 215 летальных случаев от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

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Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Великобритании.

Всего в Великобритании с начала пандемии зафиксировано 38 тыс. 376 летальных случаев, в том числе 215 - за последние сутки. Вчера, 29 мая, сообщалось о смерти 324 человек.

Лабораторно инфицирование коронавирусом подтверждено у 272 тыс. 826 человек. За сутки число инфицированных увеличилось на 2 тыс. 445 человек.

Больше всего заражений и смертей от COVID-19 зафиксировано в Англии - 151 тыс. 856 инфицированных и 34 тыс. 193 умерших. В Шотландии инфицированы 15 тыс. 382 человека, умер - 2 тыс. 331, в Уэльсе инфицированы 13 тыс. 913, умер - 1 тыс. 331, в Северной Ирландии инфицированы 4 тыс. 709, умер - 521.

В мире по числу инфицированных Великобритания занимает четвертое место после США, Бразилии и России, а по числу умерших - второе после США.

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В Италии за последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 111 человек.

Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Италии.

С начала пандемии выздоровели и были выписаны из больниц 153 тыс. 633 человека, что на 2 тыс. 789 больше, чем за предыдущие сутки.

Кроме того, всего в Италии с начала пандемии зафиксировано 33 тыс. 340 летальных случаев, в том числе 111 - за последние сутки. Вчера, 29 мая, сообщалось о смерти 87 человек.

По данным на 30 мая, число случаев инфицирования коронавирусом составляет 43 тыс. 691, что на 2 тыс. 484 меньше, чем за предыдущие сутки.

Госпитализированы 6 тыс. 680 человек, что на 414 меньше, чем день назад.

В отделениях интенсивной терапии находятся 450 пациентов, что на 25 меньше, чем вчера.

Еще 36 тыс. 561 человек находится в режиме самоизоляции.

Всего в этой стране число инфицированных, умерших и тех, кто выздоровели, составляет 232 тыс. 664 человека, за последние сутки это число увеличилось на 416.

В мире по числу инфицированных Италия занимает шестое место после США, Бразилии, России, Великобритании и Испании. По числу умерших - третье после США и Британии.

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В Испании за сутки снова подтверждена смерть четырех человек от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

За последние семь дней в этой стране зафиксировано 43 летальных случая, за последние сутки - четыре.

Общее число подтвержденных летальных случаев с момента начала пандемии - 27 тыс. 125.

На сегодняшний день в Испании с помощью ПЦР-тестов инфицирование коронавирусом подтверждено у 239 тыс. 228 человек. За сутки зафиксировано 27 новых случаев.

На данный момент госпитализированы 123 тыс. 987 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 11 тыс. 404 пациента.

В мире по числу инфицированных Испания занимает пятое место после США, Бразилии, России и Великобритании, по числу умерших - тоже пятое после Соединенных Штатов, Великобритании, Италии и Франции.

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Канцлер Германии Ангела Меркель призвала сограждан к дальнейшей бдительности в борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2.

Как сообщает Deutsche Welle, она объяснила, что без эффективных медикаментов и вакцины всерьез говорить о том, что пандемия COVID-19 осталась в прошлом, недопустимо.

В своем еженедельном видеообращении, опубликованном сегодня, 30 мая, Меркель также предостерегла от приуменьшения опасности. Изучение ситуации в соседних странах, пострадавших больше, показывает, что то же самое легко могло произойти и в Германии, подчеркнула она.

Сама Германия, ее экономика и чувство гражданской ответственности подверглись серьезному испытанию за последние четыре месяца, добавила Меркель.

"До сих пор мы успешно выдерживали это испытание", - отметила канцлер, поблагодарив сограждан за проявленные осторожность и благоразумие.

Меркель также не обошла стороной тему ослабления карантина.

"Я надеюсь, что мы сможем сделать дальнейшие шаги и при этом не вызвать новые заражения", - заявила она.

"Это может получиться, если мы сохраним храбрость и бдительность", - подчеркнула глава немецкого правительства.

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, по состоянию на утро 30 мая вирус выявлен у 181 196 человек, 8489 больных с COVID-19 умерли.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 30 мая, общее количество умерших от COVID-19 в мире составляет 365 тыс. 015 человек. Вместе с тем выздоровели после инфицирования 2 млн 495 тыс. 712 человек. Всего в мире с начала эпидемии зафиксировано 5 млн 930 тыс. 035 инфицированных.

Прирост числа заразившихся за сутки составил 116,9 тыс. лиц.

Больше всего в мире смертей зафиксировано в США – 102 тыс. 836 человек, в Великобритании – 38 тыс. 243, Италии – 33 тыс. 229, Франции – 28 тыс. 717, Испании – 27 тыс. 121 и в Бразилии – 27 тыс. 878.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 млн 747 тыс. 087), Бразилия (465 тыс. 166), Россия (387 тыс. 623), Великобритания (272 тыс. 607), Испания (238 тыс. 564), Италия (232 тыс. 248), Франция (186 тыс. 923), Германия (182 тыс. 922), Индия (173 тыс.763) и Турция (162 тыс. 120).

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