Пандемия COVID-19: в мире за сутки зафиксировано 120 тысяч новых случаев заражения

За сутки во всем мире умерли почти 5 тысяч больных.

По состоянию на утро 11 июня в мире зафиксировано 7 357 794 случаев COVID-19 (+120701 за сутки). Жертвами болезни на сегодня стали 416 116 тысяч человек (+4939 за сутки).

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Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

В то же время, 3 454 712 больных на сегодня выздоровели (+84 343 за сутки).

Больше всего случаев заражения зафиксировано в США (1 999 900), Бразилии (772 416), России (493 023), Великобритании (291 588) и Индии (276 583).

Больше всего летальных исходов COVID-19 на сегодня зафиксировано в США (112 908), Великобритании (41 213), Бразилии (39 680), Италии (34 114) и Франции (29 322).

Ранее глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности больных COVID-19 в России, исходя из численности населения страны.

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