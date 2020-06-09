Пандемия COVID-19: первая вспышка коронавируса в Китае могла быть еще в прошлом году в августе (видео)

Доказательств того, что новая болезнь распространялась до официальных сообщений, становится все больше.

Спутниковые снимки парковок возле больниц в китайском Ухане, а также тенденции поисковых запросов в Интернете указывают, что новый коронавирус мог распространяться в Китае еще в августе прошлого года.

Об этом говорится в новом исследовании Гарвардской медицинской школы, пишет ТСН.

Еще не рецензированное исследование выявило, что в конце лета-начале осени 2019-го значительно возросло количество автомобилей на парковках возле пяти больниц Уханя, сравнению с годом ранее. Их стало больше на 67-90%, в зависимости от конкретной больницы.

В то время также возросли запросы в поисковой системе Baidu в Китае по ключевым словам, связанным с инфекционными заболеваниями, как "диарея" и "кашель". Авторы работы уверены, что эти данные можно считать очень убедительными. Они подчеркнули, что количество людей, которые искали в Китае данные про диарею, в то время возросла до невиданного уровня. Теперь мы знаем, что это один из симптомов COVID-19. "У огромного процента людей, которые в конечном итоге получили положительный результат на коронавирус в Ухане, на самом деле была диарея", - сказал ведущий автор работы Джон Браунштейн CNN.

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Также, по его словам, спутниковое слежение за распространением инфекционных заболеваний не является чем-то новым для науки. Подобные исследования уже публиковались, к примеру, про Латинскую Америку, где парковки больниц были переполнены во время сезона гриппа.

Ученый подчеркнул, что утверждать, в чем заключалась причина этих явлений нельзя. Но они дополняют другие работы с доказательствами того, что новый коронавирус начал распространяться по Китаю до того, как об этом официально сообщили. "Эти данные также подтверждают гипотезу о том, что вирус возник естественным образом в южном Китае и потенциально уже мог циркулировать до вспышки, связанной с рынком морепродуктов в Ухане", - добавил он.

Ранее генетический анализ образцов более 7,5 тысячи человек, инфицированных COVID-19, позволил предположить, что новый коронавирус быстро распространился всем миром между 6 октября и 11 декабря прошлого года.

Всемирная организация здравоохранения также заявила, что не имеет подтвержденной информации, что рынок в китайском городе Ухань был источником распространения нового коронавируса. Его туда могли занести.

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