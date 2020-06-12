Пандемия COVID-19: коронавирусом заразились семь с половиной миллионов человек

В США зафиксировано более 2 миллионов случаев COVID-19.

По состоянию на утро 12 июня во всем мире зафиксировано 7 502 278 случаев заражения коронавирусом (+144 484 за сутки). Жертвами эпидемии стали 420 993 человека.

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Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

В то же время, 3 532 690 человека выздоровели (+77 978 за сутки).

Больше всего случаев заражения зафиксировано в США (2 023 385), Бразилии (802 828), России (501 800), Великобритании (292 860) и Индии (286 605).

Больше всего летальных исходов COVID-19 на сегодня зафиксировано в США (113 818), Великобритании (41 364), Бразилии (40 919), Италии (34 167) и Франции (29 349).

Ранее сообщалось, что в США начались испытания на людях препарата, который может не только лечить COVID-19, но и предотвращать заражение коронавирусом.

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