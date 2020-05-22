От коронавируса особенно сильно пострадает Африка - прогноз ВОЗ

Исследование предсказывает более низкие уровни воздействия и более медленное распространение нового коронавируса в Африке, чем в других частях мира.

Без быстрых действий новый коронавирус может заразить до четверти миллиарда людей в Африке в течение первого года пандемии и унести 190 000 жизней.

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Об этом говорится в новом прогнозе на основе математического моделирования, представленном ВОЗ. Согласно исследованию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), до 5,5 млн человек могут нуждаться в госпитализации, у 140 000 разовьется форма коронавируса средней тяжести, а у 89 000 - острое тяжелое заболевание. Прогноз, подготовленный автором Хамфри Карамаги из офиса ВОЗ в Браззавиле (Республика Конго), передает medikforum со ссылкой на BMJ Global Health.

Исследование предсказывает более низкие уровни воздействия и более медленное распространение нового коронавируса в Африке, чем в других частях мира. Он также прогнозирует меньшее количество тяжелых случаев и смертности от COVID-19, чем в других регионах, включая США и Европу.

Однако связанное с этим увеличение больничной помощи отвлечет и без того скудные ресурсы для решения основных проблем здравоохранения в Африке - ВИЧ, туберкулез, малярия и недоедание, которые усугубят воздействие нового коронавируса, предупреждает исследование.

Исследователи также отметили, что ограниченные услуги по тестированию и диагностике, плохие системы мониторинга и сбора данных, особенно в сельских районах, затруднят эффективную реакцию служб здравоохранения.

По словам Карамаги и его коллег, по сравнению с другими странами, коронавирус может дольше сохраняться в Африке, возможно, на несколько лет.