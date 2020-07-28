В Китае врачи запустили сердце пациентки после трехдневной остановки

По данным издания, в отсутствие ритма сердца женщина оставалась в сознании и разговаривала с окружающими ее людьми.

Китайским врачам удалось запустить сердце 23-летней жительницы китайского города Сиань, провинция Шэньси, после того, как оно перестало биться на три дня.

Об этом сообщает издание Global Times.

После простуды у женщины случился фульминантный миокардит, который впоследствии привел к кардиогенному шоку. Когда сердце пациентки перестало биться, врачи экстренно применили к ней альтернативный метод насыщения крови кислородом - экстракорпоральную мембранную оксигенацию, чтобы обеспечить ей дыхание и поддержать деятельность сердца. Через три дня балансирования на грани жизни и смерти сердечная функция китаянки восстановилась.

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По данным издания, в отсутствие ритма сердца женщина оставалась в сознании и разговаривала с окружающими ее людьми. Она была на удивление в хорошем настроении и отправляла сообщения друзьям, рассказывая о своем удивительном опыте.

Видео с китаянкой было опубликовано в китайской сети Weibo и привлекло широкое внимание общественности.

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