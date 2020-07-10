Коронавирус вызывает длительные сбои в иммунитете - ученые из Уханя

Ученые обнаружили длительные сбои в работе иммунитета переболевших COVID-19.

Коронавирусная инфекция вызывает длительные сбои в работе иммунитета у переболевших COVID-19.

Как сообщает Обозреватель со ссылкой на medRxiv, ученые из Института вирусологии китайского города Ухань исследовали состояние здоровья 55 пациентов разного возраста и пола, которые вылечились от коронавируса.

Было обнаружено снижение уровня лимфоцитов – клеток крови, отвечающих за иммунитет. Лимфоциты не восстанавливались даже после 11-й недели после выздоровления.

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По мнению исследователей, это говорит о сильном влиянии вируса SARS-CoV-2 на клетки крови и потенциальных нарушениях иммунитета.

При этом осложнения наблюдаются даже у молодых пациентов, которые раньше не испытывали проблем со здоровьем.

"Мы знаем, что вирус влияет на работу сразу нескольких органов, но пока не можем сказать наверняка, являются ли его последствия хроническими, или они исчезнут со временем", – отметили ученые.

Как сообщалось ранее, люди, которые излечились от COVID-19, могут страдать от ухудшения функции легких и удушья при быстрой ходьбе.

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