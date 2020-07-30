Newsweek: У большинства выздоровевших от COVID-19 пациентов нашли повреждения сердца

Немецкие ученые обнаружили физические деформации в органах даже тех людей, у которых болезнь проходила без симптомов.

Новое исследование, опубликованное в JAMA Cardiology Journal, выявило, что 78% людей, которые смогли побороть коронавирус, остались с поврежденным сердцем.

Ученые из Университетского госпиталя Франкфурта провели МРТ сердечно-сосудистой системы 100 людей, которые выздоровели от COVID-19. Снимки сердца показали, что почти у 80% из них были структурные изменения в органе, - пишет Newsweek.

У 60% пациентов обнаружили воспаление миокарда даже после выздоровления. Большинство пациентов, которые приняли участие в исследовании, не были госпитализированы и побороли болезнь дома. Симптомы участников были либо умеренные, либо вообще отсутствовали.

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Доктор Валентина Пунтманн, которая возглавила исследование, сказала, что несмотря на отсутствие прямой связи между коронавирусом и сердечными симптомами, миокард играет важную роль в борьбе с опасной болезнью.

"Тот факт, что в 78% выздоровевших людей были признаки повреждения сердца означает, что сердце страдает у большинства пациентов, даже если болезнь COVID-19 не сопровождается сердечными симптомами, такими как боли в груди", - сказала она.

"По моему мнению, относительно четкое начало заболевания COVID-19 дает возможность принять активные меры и начать следить за вредом для сердца еще на раннем этапе", - добавила Пунтманн.

Раннее исследование, проведенное в марте, обнаружило сердечно-сосудистые повреждения у 19% госпитализированных пациентов в городе Ухань в Китае. Хоть пока-что точные долгосрочные последствия от коронавируса не известны, новое исследование говорит о его пагубном влиянии на сердечно-сосудистую систему зараженных, даже после выздоровления.

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Известно также, что люди с хроническими проблемами также в группе риска на фоне текущей пандемии. Люди, которые страдают от высокого кровяного давления, ишемической болезни сердца или сердечной недостаточности под особо высоким риском заражения и смерти. В процессе выяснения подробностей об особенностях коронавируса, появляются сообщения об затяжных симптомах или длительном заражении. В одном из случаев девушка-подросток в Техасе была больна COVID-19 на протяжении 54 дней. Симптомы все это время не проходили. Хотя большинство пациентов выздоравливают за две недели, согласно данным ВОЗ.

Другие ранние исследования показали, что возможными долгосрочными последствиями коронавируса могут быть образования кровяных сгустков, сердечные приступы, повреждения легких и неврологические симптомы, такие как потеря способности ощущать запахи и вкус.

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Эпидемиолог из Колумбийского университета Стивен Морс сказал Newsweek, что потенциальные долгосрочные последствия коронавирус не удивляют. Но сейчас их чрезвычайно трудно предсказать.

"Мы до сих пор думаем, что произойдет со всеми детьми, у которых появились заболевания системы кровообращения. Будут ли у них долгосрочные последствия? В таких случаях мы уделяем больше внимания, чем обычно", - пояснил он.

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