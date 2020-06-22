COVID-19 может вызывать диабет у здоровых пациентов - ученые

Во время вспышки атипичной пневмонии 2002-2004 годов регистрировали случаи острого диабета.

Недавние исследования в Англии и других странах показали, что взрослые с диабетом 1 и 2 типа имеют повышенный риск смерти, если они заразятся COVID-19. Но в начале июня группа ученых со всего мира заявила, что COVID-19 - это не просто риск для людей с диабетом - он может вызвать диабет.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на Science Alert.

Существует два основных типа диабета:

Тип 1, вызванное собственной иммунной системой организма, которая атакует островковые клетки поджелудочной железы, которые производят инсулин, так называемое аутоиммунное заболевание. В конце концов, островков больше не осталось, и, следовательно, нельзя сделать инсулин для контроля уровня глюкозы в крови.

Тип 2 возникает, когда островковые клетки должны производить огромное количество инсулина, потому что основные органы-мишени не реагируют должным образом на сообщения инсулина. В конце концов, островковые клетки истощаются и умирают.

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Зарегистрированы случаи острого диабета, который развивается при паротите и энтеровирусных инфекциях. По COVID-19, то с Китая поступил отчет о человеке с хорошим здоровьем, у которого обнаружили диабет, названный кетоацидозом, после того, как пациент заболел COVID-19.

До пандемии COVID-19 в Восточной Азии произошла вспышка атипичной пневмонии (2002-04), которая также была вызвана коронавирусом. Были зарегистрированы случаи острого диабета у людей с пневмонией, вызванной ОРВИ. В большинстве случаев диабет рассасывался через три года, но он сохранялся у 10% пациентов.

Коронавирусы, ответственные за текущие и предыдущие вспышки, имеют подобный путь проникновения в клетки. Известные в настоящее время белковые шипы на поверхности вируса прикрепляются к рецепторам ACE2, которые в изобилии присутствуют в клетках легких, почек и островков в поджелудочной железе.

Предполагается, что после попадания в островке COVID-19 нарушает нормальную функцию клеток, приводя к нарушениям в путях, которые поддерживают уровень глюкозы в крови с помощью секреции инсулина. Также возможно, что инвазия клеток приводит к острому воспалению, которое убивает островковые клетки. Поэтому ученые предполагают, что COVID-19 может вызвать диабет 1 или 2 типа, или же это может быть даже новая форма диабета.

В отличие от большого количества данных, представленных о риске смерти от известного диабета, тяжелого ожирения, высокого кровяного давления и тому подобное, имеется мало данных о COVID-19 и недавно диагностирован диабет. Для решения этой проблемы авторы письма NEJM разработали базу для регистрации всех случаев диабета, связанных с новым коронавирусом.

Напомним, новый обзор исследований COVID-19 показал, что около половины госпитализированных пациентов испытывают неврологические симптомы. Специалисты предполагают, что это заболевание грозит всей нервной системе, а не только респираторной инфекцией.

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