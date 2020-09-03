Исследователи считают, что новые данные подчеркивают необходимость ранней вакцинации от сезонного гриппа.

Врачи ранее уже были в курсе и предупреждали, что грипп может приводить к осложнениям со стороны сердца. Однако новое исследование американских ученых показало реальный размах этой проблемы.

Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) проанализировали данные о 80 тыс пациентов, которые были госпитализированы с гриппом в течение 8 лет. Результаты исследования опубликованы в Annals of Internal Medicine.

Грипп и осложнения на сердце

Серьезные внезапные нарушения работы сердца (острая сердечная недостаточность или инфаркт миокарда) были зафиксированы у 12% пациентов, то есть, у одного из восьми. Отмечается, что эта проблема оказалась серьезнее, чем считалось ранее.

Читайте такжеBild: Ученые выяснили, как не позволить коронавирусу образовывать тромбы в сосудах

Осложнения со стороны сердца развивались в 5% госпитализированных с гриппом больных, у которых не было фоновых болезней сердечно-сосудистой системы.

Авторы исследования считают, что новые данные подчеркивают необходимость ранней вакцинации от сезонного гриппа.

Коронавирус и осложнения на сердце

Кроме того, ученые не удивлены, что осложнения со стороны сердца появляются у ранее здоровых людей, которые переболели COVID-19.

Коронавирус может вызвать воспаление, которое может привести к повреждению различных органов, и сердце не является исключением. Воспаление делает сердце уязвимым к тяжелым нагрузкам.

Влияние коронавируса на сердечно-сосудистую систему: что известно

Ученые выяснили, почему COVID-19 вызывает инсульты. Причиной оказалось образование тромбов в сосудах, которые также провоцируют инфаркты у больных.

В общем медики назвали семь осложнений после коронавируса, которые могут остаться на всю жизнь. Среди них образования тромбов, рубцов на легких и почечная недостаточность. Многим людям так и не удалось вернуть себе старое здоровья после выздоровления.

Издание CNN предостерегало: коронавирус - не респираторная болезнь, он вредит всему телу. Фактически COVID-19 способен навредить каждому человеческому органу.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко