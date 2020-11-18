Целебную музыку играл один из врачей в течение четырех часов.

В Италии медики города Анкона провели необычное хирургическое вмешательство - удалили 10-летнему мальчику двойную опухоль в спинном мозге, а всю операцию проводили под аккомпанемент рояля.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Операция длилась четыре часа под сопровождение музыки: один из врачей играл на рояле на частоте, что подтверждено имеет терапевтическое воздействие на организм. Хирурги говорят, во время вмешательства следили за электрической активностью мозга своего пациента и тот воспринимал мелодию даже несмотря на наркоз.

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, ему проводят дополнительные анализы, после которых врачи определят, нужна ли еще одна операция.

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Автор: УНИАН