Это уже одиннадцатая вспышка болезни в стране.

В Демократической Республике Конго началась одиннадцатая массовая вспышка болезни, вызывающая вирус Эбола.

Общее же количество заболевших превысило сотню человек, сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения Африки в Twitter.

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По данным последнего отчета Организации о ситуации в Мбандаку, по состоянию на 10 сентября там зафиксировано 118 случаев заболевания, среди них 112 подтвержденных диагнозов, а еще 6 ожидают результаты теста.

Кроме этого, известно о 48 погибших, еще 52 больных вылечились.

Справка УНИАН. Вирус Эбола вызывает острое инфекционное заболевание, с выраженным геморрагическим синдромом в тяжелой форме. Характеризуется часто тяжелым течением, высокой летальностью, выраженной интоксикацией, обезвоживанием, поражением кровеносных сосудов многих органов с развитием тяжелого геморрагического синдрома.

Лихорадка Эбола входит в перечень болезней, которые способны серьезно влиять на здоровье населения и могут быстро распространяться в международных масштабах.

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Автор: Наталия Печиборщ