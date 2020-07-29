Обучение музыке не влияет на умственные способности детей - ученые

Ученые пришли к выводу, что обучение музыке, по-видимому, неэффективно для улучшения когнитивных или академических навыков, независимо от их типа, возраста обучающегося и продолжительности обучения.

Обучение музыке не оказывает положительного влияния на когнитивные навыки детей, такие как память и академические достижения.

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К такому выводу пришли ученые, представившие исследование в журнале Memory & Cognition, передает medikforum. Предыдущие работы демонстрировали противоречивые выводы. Джованни Сала из Медицинского университета Фуджита, Япония, и Фернан Гобет из Лондонской школы экономики и политических наук, изучили имеющиеся экспериментальные данные о влиянии обучения музыке на не связанные с музыкой когнитивные навыки и академические достижения.

Авторы повторно проанализировали данные 54 предыдущих исследований, проведенных в период с 1986 по 2019 годы, включающих в общей сложности почти 7 тыс. детей.

В результате они пришли к выводу, что обучение музыке, по-видимому, неэффективно для улучшения когнитивных или академических навыков, независимо от их типа, возраста обучающегося и продолжительности обучения.

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