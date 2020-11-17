Исследователи выяснили, что смертельный южноамериканский вирус Чапаре, вызывающий кровотечение, может передаваться от человека к человеку.

Вирус Чапаре принадлежит к другому семейству вирусов, нежели Эбола, но оба могут вызывать геморрагическую лихорадку. Впервые удалось доказать, что человек может заразиться им от другого человека.

Исследователи общественного здравоохранения реконструировали путь, по которому вирус Чапаре передавался от человека к человеку во время вспышки 2019 года в Боливии, переходя от первого пациента к нескольким медработникам, пишет НВ.

Читайте такжеВ Сибири выявили коронавирус-мутант

Вирус впервые появился в 2004 году в провинции Чапаре в Боливии, примерно в 500 км к востоку от столицы страны Ла-Паса. В случае вируса Чапаре симптомы могут включать жар, головную боль, боль в животе, сыпь и кровотечение десен, отметили исследователи. Геморрагическая лихорадка в конечном итоге может вызвать опасную для жизни органную недостаточность и кровотечение.

Нет лечения вируса Чапаре, кроме внутривенного введения жидкостей и поддерживающей терапии.

Вторая вспышка началась с 65-летнего фермера, выращивающего рис, который, вероятно, заразился вирусом Чапаре при контакте с крысиной мочой или пометом, сказала ведущий исследователь доктор Кейтлин Коссабум, эпидемиолог из Отделения патогенов с высокими последствиями Центров США по контролю и профилактике заболеваний.

Следующим заразился 25-летний врач, который ухаживал за фермером в больнице села Каранави, как выяснило следствие.

«В ночь перед его смертью она высосала из его рта слюну, а девять дней спустя заболела», — объяснила Коссабум.

48-летний фельдшер, работавший в машине скорой помощи, которая доставила врача в больницу Ла-Паса, стал следующим человеком в цепи заражения.

«Когда она была в машине скорой помощи, ей требовалась сердечно-легочная реанимация. У работника скорой помощи, который провел ей искусственное дыхание через 16 дней, появились симптомы», — сказала Коссабум о докторе.

Когда врач прибыл в Ла-Пас, гастроэнтеролог в рамках лечения провел ей эндоскопию — процедуру, при которой небольшая камера вставляется в рот, чтобы исследовать верхний отдел желудочно-кишечного тракта человека. По словам Коссабум, симптомы заболевания появились у гастроэнтеролога 14 дней спустя.

«Во всех этих случаях у нас есть неопровержимые доказательства воздействия физиологических жидкостей», — сказала Коссабум.

Первоначальный пациент, сельский врач и гастроэнтеролог умерли от вируса Чапаре. Врач скорой помощи и пятый пациент — сельскохозяйственный рабочий из Каранави — пережили заражение.

Представители здравоохранения Боливии изучили крыс, пойманных в ​​Каранави, и генетическое тестирование показало, что крысы несут вирус Чапаре. По словам исследователей, это карликовая рисовая крыса и карликовая рисовая крыса с маленькими ушами, и они встречаются в Боливии и нескольких соседних странах.

По словам Коссабума, страны Южной Америки, прилегающие к Боливии, должны внимательно следить за возможными вспышками вируса Чапаре, где эти виды грызунов являются обычными.

Ученые подозревают, что вирус Чапаре мог циркулировать в Боливии уже много лет, но инфицированным пациентам, возможно, был ошибочно поставлен диагноз лихорадки денге — распространенной в регионе вирусной инфекции, переносимой комарами.

«Это действительно повышает важность улучшения эпиднадзора за вирусом Чапаре и другими аренавирусами в Южной Америке, поскольку они похожи на другие очень распространенные заболевания, такие как лихорадка денге. В этих случаях предполагалось, что первые пациенты болеют денге, потому что их клинические признаки выглядели так же, как денге. Разница в том, что денге не может передаваться от человека к человеку», — сказала Коссабум.

Вирус: что известно о новых опасных вирусах в мире

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН